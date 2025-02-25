Глава правлячої Словацької національної партії (SNS) Андрей Данко заявив, що Україна, яка три роки протистоїть широкомасштабній російській агресії, має повернути мільярди євро у Словаччину. Ці величезні для Словаччини кошти, як зазначив політик, були раніше направлені українській державі.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Andrej Danko - predseda SNS та словацьке видання Sita.sk.

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Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро - це величезні гроші. Якщо німці разом з французами та американцями вимагатимуть повернути свої гроші, Словаччина не може мовчати - зазначив словацький коаліційний політик.

Очевидно, Данко відреагував на інформацію про те, що США близькі до укладення угоди з Україною, яка може закріпити за Сполученими Штатами частку українських надр.

При цьому Данко жодного разу не згадав у відео, що саме росія повномасштабно вторглася в Україну три роки тому, назвавши війну "подіями в Україні".

Важливо зазначити, що Словаччина з 2023 року призупинила надання допомоги у рамках військової співпраці Україні після того, як уряд східно-центрально-європейської держави очолив премʼєр-міністр Роберт Фіцо, відомий своєю прокремлівською позицією.

Нагадаємо

Переговорний процес між Україною та США переходить у стабільний режим під керівництвом Єрмака та Волца. Лещенко спростував заяви про $350 млрд допомоги та наголосив на важливості захисту інтересів України.

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