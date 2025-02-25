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Словацький парламентарій заявив, що Україна має повернути його країні 3,5 млрд євро

Словацький парламентарій заявив, що Україна має повернути його країні 3,5 млрд євро

Київ • УНН

 • 24834 перегляди

Голова SNS Андрей Данко заявив, що Україна має повернути Словаччині 3,5 млрд євро раніше наданої допомоги. Він пов'язав це з можливою угодою між США та Україною щодо корисних копалин.

Глава правлячої Словацької національної партії (SNS) Андрей Данко заявив, що Україна, яка три роки протистоїть широкомасштабній російській агресії, має повернути мільярди євро у Словаччину. Ці величезні для Словаччини кошти, як зазначив політик, були раніше направлені українській державі. 

Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Andrej Danko - predseda SNS та словацьке видання Sita.sk.

Деталі

Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро - це величезні гроші. Якщо німці разом з французами та американцями вимагатимуть повернути свої гроші, Словаччина не може мовчати

- зазначив словацький коаліційний політик.

Очевидно, Данко відреагував на інформацію про те, що США близькі до укладення угоди з Україною, яка може закріпити за Сполученими Штатами частку українських надр.

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При цьому Данко жодного разу не згадав у відео, що саме росія повномасштабно вторглася в Україну три роки тому, назвавши війну "подіями в Україні".

Важливо зазначити, що Словаччина з 2023 року призупинила надання допомоги у рамках військової співпраці Україні після того, як уряд східно-центрально-європейської держави очолив премʼєр-міністр Роберт Фіцо, відомий своєю прокремлівською позицією.

Нагадаємо

Переговорний процес між Україною та США переходить у стабільний режим під керівництвом Єрмака та Волца. Лещенко спростував заяви про $350 млрд допомоги та наголосив на важливості захисту інтересів України.

Трамп пояснив необхідність угоди з Україною щодо критичних мінералів та повідомив про прогрес у переговорах.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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