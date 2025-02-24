Президент Дональд Трамп пояснив, чому США потрібна угода щодо корисних копалин з Україною та заявив, що Америка досягла прогресу щодо угоди, передає УНН.

Ми понад 300 млрд витратили, а Європа десь 100 млрд. Це велика різниця й ми мусимо врівноважити це. США надавали гранти, а в Європі економічна допомога була кредитами. Європейські платники податків це отримають назад, американські платники податків це також заслуговують на те, щоб отримати ті масштабні кошти, які ми надіслали. Потрібно подумати яким чином вони дозволили цьому початися. Саме тому потрібна угода з Україною щодо критичних мінералів, щодо безпеки - заявив Трамп.

Трамп сказав, що є прогрес щодо угоди.

Я думаю, що це відбувається, досягається прогрес. Мені доповіли щойно про те, що ми досягаємо прогресу в цьому - стверджує Трамп.

Окрім того, він згадав про перемовини американської та російської делегацій в Саудівській Аравії та назвав їх успішними.

Наша ціль домогтися припинення бойових дій, припинення вогню якомога швидше - заявив Трамп.

Окрім того, Трамп заявив, що президент Франції Емануель Макрон згодний з ним, що потреба в забезпеченні миру має лягти на Європу також, а не тільки на США.

Європа повинна відігравати важливу роль в забезпеченні безпеки України та Європи. Вони хочуть надати безпекові запевнення, це великий крок, який станеться на наступних тижнях - стверджує Трамп.

Війна в Україні може закінчитися "протягом кількох тижнів" - Трамп

Доповнення

Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримала від США допомоги на 100 млрд доларів, тому Україна не визнаватиме борг у 500 млрд доларів.

Трамп заявив, що може зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин цього або наступного тижня.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина повідомляла сьогодні, 24 лютого, що команди України та США перебувають на фінальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини, більшість ключових деталей узгоджено.