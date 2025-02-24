Трамп пояснив, чому США потрібна угода щодо корисних копалин з Україною

ukenru
05:23 • 27289 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125555 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184482 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148802 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139960 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117899 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108342 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103028 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143798 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 135055 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 52085 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 63474 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 52104 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 61610 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 60387 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 143798 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 142764 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 276570 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 305391 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 241225 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 18242 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 60826 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112101 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135055 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117335 перегляди
Актуальне
Трамп пояснив, чому США потрібна угода щодо корисних копалин з Україною

Трамп пояснив, чому США потрібна угода щодо корисних копалин з Україною

Київ • УНН

 • 29073 перегляди

Трамп пояснив необхідність угоди з Україною щодо критичних мінералів та повідомив про прогрес у переговорах. За його словами, США витратили $300 млрд на допомогу Україні та прагнуть компенсації через угоду.

Президент Дональд Трамп пояснив, чому США потрібна угода щодо корисних копалин з Україною та заявив, що Америка досягла прогресу щодо угоди, передає УНН.

Ми понад 300 млрд витратили, а Європа десь 100 млрд. Це велика різниця й ми мусимо врівноважити це. США надавали гранти, а в Європі економічна допомога була кредитами. Європейські платники податків це отримають назад, американські платники податків це також заслуговують на те, щоб отримати ті масштабні кошти, які ми надіслали. Потрібно подумати яким чином вони дозволили цьому початися. Саме тому потрібна угода з Україною щодо критичних мінералів, щодо безпеки 

- заявив Трамп.

Трамп сказав, що є прогрес щодо угоди.

Я думаю, що це відбувається, досягається прогрес. Мені доповіли щойно про те, що ми досягаємо прогресу в цьому 

- стверджує Трамп.

Окрім того, він згадав про перемовини американської та російської делегацій в Саудівській Аравії та назвав їх успішними.

Наша ціль домогтися припинення бойових дій, припинення вогню якомога швидше 

- заявив Трамп.

Окрім того, Трамп заявив, що президент Франції Емануель Макрон згодний з ним, що потреба в забезпеченні миру має лягти на Європу також, а не тільки на США.

Європа повинна відігравати важливу роль в забезпеченні безпеки України та Європи. Вони хочуть надати безпекові запевнення, це великий крок, який станеться на наступних тижнях 

- стверджує Трамп.

Війна в Україні може закінчитися "протягом кількох тижнів" - Трамп24.02.25, 20:31 • 116172 перегляди

Доповнення

Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримала від США допомоги на 100 млрд доларів, тому Україна не визнаватиме борг у 500 млрд доларів.

Трамп заявив, що може зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин цього або наступного тижня. 

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина повідомляла сьогодні, 24 лютого, що команди України та США перебувають на фінальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини, більшість ключових деталей узгоджено.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЕммануель Макрон
frantsiiaФранція
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами