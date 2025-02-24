Війна в Україні може закінчитися "протягом кількох тижнів" - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися протягом кількох тижнів. Президент США також анонсував майбутню зустріч із Зеленським і відмовився від поїздки до москви 9 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися "протягом декількох тижнів", передає УНН.
Спілкуючись із пресою після зустрічі з президентом Франції, Дональд Трамп запевнив, що війна в Україні може закінчитися "протягом кількох тижнів".
Глава американської держави також повідомив, що не зможе приїхати до москви 9 травня, заявивши, що це буде "занадто рано".
"Я вважаю за краще дочекатися слушного моменту", - сказав він.
Цього або наступного тижня: Трамп анонсував зустріч із Зеленським для підписання угоди24.02.2025, 20:12 • 23448 переглядiв