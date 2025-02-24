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Цього або наступного тижня: Трамп анонсував зустріч із Зеленським для підписання угоди

Цього або наступного тижня: Трамп анонсував зустріч із Зеленським для підписання угоди

Київ • УНН

 • 23448 перегляди

Президент США повідомив про можливу зустріч із Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин найближчим часом. Документ передбачає створення спільного інвестиційного фонду та повернення коштів США за військову допомогу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин цього або наступного тижня, передає УНН із посиланням на Reuters.

Я зустрінуся з президентом Зеленським. Насправді, він може прибути цього або наступного тижня для підписання угоди. Зараз угода опрацьовується 

- сказав президент США і додав, що до фінального рішення дуже близько.

Додамо

Крім того, американський лідер сподівається, що угода про корисні копалини з Україною буде підписана "дуже скоро".

"Ця угода забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, надісланих в Україну, а також допоможе українській економіці зростати...", - додав Трамп.

Трамп заявив, що веде "серйозні переговори" з путіним про завершення війни в Україні24.02.25, 19:50 • 110565 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомляє Axios, угода між США та Україною передбачає створення спільного фонду для інвестицій у видобуток мінералів і відновлення інфраструктури, а також взаємодію з деокупованими територіями. Очікується, що документ може бути підписаний вже сьогодні. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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donald-trampДональд Трамп
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