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Трамп заявив, що веде "серйозні переговори" з путіним про завершення війни в Україні

Трамп заявив, що веде "серйозні переговори" з путіним про завершення війни в Україні

Київ • УНН

 • 110565 перегляди

Президент США Трамп заявив про переговори з путіним щодо закінчення війни та економічних угод з рф. Також обговорюється угода про критично важливі мінерали між США та Україною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що веде серйозні переговори з президентом росії володимиром путіним щодо закінчення війни, а також великих угод з рф. Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає УНН.

Деталі

Трамп повідомив, що сьогодні президент Франції Еммануель Макрон приєднався до нього в Овальному кабінеті, щоб виступити на саміті G7. Зустріч було скликано губернатором Канади Джастіном Трюдо, нинішнім головою G7, щоб відзначити третю річницю російсько-української війни.

Усі висловили свою мету - побачити закінчення війни, і я наголосив на важливості життєво важливої "Угоди про критично важливі мінерали та рідкісноземельні елементи" між Сполученими Штатами та Україною, яку, як ми сподіваємося, буде підписано дуже скоро! Ця угода, яка є "Економічним партнерством", гарантує, що американський народ поверне десятки мільярдів доларів і військове обладнання, надіслані в Україну, а також допоможе економіці України зростати, оскільки ця жорстока і дика війна добігає кінця. Водночас я веду серйозні переговори з президентом росії володимиром путіним щодо закінчення війни, а також великих угод з економічного розвитку, які буде укладено між Сполученими Штатами і росією. Переговори проходять дуже добре! 

- резюмував Трамп.

Угода про корисні копалини між Україною та США може бути підписана вже сьогодні - Axios24.02.2025, 19:16 • 25933 перегляди

Доповнення 

Президент США Дональд Трамп заявив про початок нового етапу переговорів щодо припинення війни в Україні. Згідно з його заявою, вони мали проходити в столиці Саудівської Аравії 25 лютого, за тиждень після першого раунду переговорів, який відбувся 18 лютого. Утім заступник глави МЗС РФ Рябков заперечував підготовку зустрічі з представниками США 25 лютого в Ер-Ріяді. 

Зеленський: зустріч Трампа з путіним перед переговорами з Україною – поганий сигнал23.02.2025, 18:57 • 31123 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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