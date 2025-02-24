Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет серьезные переговоры с президентом россии владимиром путиным относительно окончания войны, а также крупных сделок с рф. Об этом он написав в соцсети Truth Social, передает УНН.

Детали

Трамп сообщил, что сегодня президент Франции Эммануэль Макрон присоединился к нему в Овальном кабинете, чтобы выступить на саммите G7. Встреча была созвана губернатором Канады Джастином Трюдо, нынешним председателем G7, чтобы отметить третью годовщину российско-украинской войны.

Все выразили свою цель — увидеть окончание войны, и я подчеркнул важность жизненно важной "Сделки о критически важных минералах и редкоземельных элементах" между Соединенными Штатами и Украиной, которая, как мы надеемся, будет подписана очень скоро! Эта сделка, которая является "Экономическим партнерством", гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленные на Украину, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу. В то же время я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также крупных сделок по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и россией. Переговоры проходят очень хорошо! - резюмировал Трамп.

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Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил о начале нового этапа переговоров по прекращению войны в Украине. Согласно его заявлению, они должны были проходить в столице Саудовской Аравии 25 февраля, через неделю после первого раунда переговоров, который состоялся 18 февраля. Впрочем заместитель главы МИДа рф рябков отрицал подготовку встречи с представителями США 25 февраля в Эр-Рияде.

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