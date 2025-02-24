Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
Киев • УНН
Президент США Трамп заявил о переговорах с Путиным по окончанию войны и экономическим сделкам с РФ. Также обсуждается соглашение о критически важных минералах между США и Украиной.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет серьезные переговоры с президентом россии владимиром путиным относительно окончания войны, а также крупных сделок с рф. Об этом он написав в соцсети Truth Social, передает УНН.
Детали
Трамп сообщил, что сегодня президент Франции Эммануэль Макрон присоединился к нему в Овальном кабинете, чтобы выступить на саммите G7. Встреча была созвана губернатором Канады Джастином Трюдо, нынешним председателем G7, чтобы отметить третью годовщину российско-украинской войны.
Все выразили свою цель — увидеть окончание войны, и я подчеркнул важность жизненно важной "Сделки о критически важных минералах и редкоземельных элементах" между Соединенными Штатами и Украиной, которая, как мы надеемся, будет подписана очень скоро! Эта сделка, которая является "Экономическим партнерством", гарантирует, что американский народ вернет десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленные на Украину, а также поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу. В то же время я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также крупных сделок по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и россией. Переговоры проходят очень хорошо!
Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США может быть подписано уже сегодня - Axios24.02.2025, 19:16 • 10569 просмотров
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил о начале нового этапа переговоров по прекращению войны в Украине. Согласно его заявлению, они должны были проходить в столице Саудовской Аравии 25 февраля, через неделю после первого раунда переговоров, который состоялся 18 февраля. Впрочем заместитель главы МИДа рф рябков отрицал подготовку встречи с представителями США 25 февраля в Эр-Рияде.
Зеленский: встреча Трампа с путиным перед переговорами с Украиной - плохой сигнал23.02.2025, 18:57 • 30068 просмотров