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05:23 • 18618 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123553 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183190 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147560 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139003 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117440 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108059 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102994 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142398 перегляди

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рф відкидає інформацію про зустріч зі США в Саудівській Аравії

рф відкидає інформацію про зустріч зі США в Саудівській Аравії

Київ • УНН

 • 20578 перегляди

Заступник глави мзс рф Рябков заперечив підготовку зустрічі з представниками США 25 лютого в Ер-Ріяді. Це спростування прозвучало після заяви Трампа про новий етап переговорів щодо України.

москва спростувала чутки про зустріч з Вашингтоном у Саудівській Аравії. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Заступник міністра закордонних справ терористичної країни сергій рябков спростував інформацію про заплановану зустріч між представниками рф та США, яка мала відбутися 25 лютого в Ер-Ріяді.

За словами рябкова, жодних підготовчих заходів для цих переговорів не ведеться.

Жодної зустрічі між рф та США 25 лютого у Саудівській Аравії не готується

- рябков.

Нагадаємо

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про початок нового етапу переговорів щодо припинення війни в Україні. Згідно з його заявою, вони мали проходити в столиці Саудівської Аравії 25 лютого, через тиждень після першого раунду переговорів, який відбувся 18 лютого.

Трамп: 25 лютого представники США та рф зустрінуться у Саудівській Аравії 22.02.25, 00:27 • 32865 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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