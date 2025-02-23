рф відкидає інформацію про зустріч зі США в Саудівській Аравії
Київ • УНН
Заступник глави мзс рф Рябков заперечив підготовку зустрічі з представниками США 25 лютого в Ер-Ріяді. Це спростування прозвучало після заяви Трампа про новий етап переговорів щодо України.
москва спростувала чутки про зустріч з Вашингтоном у Саудівській Аравії. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Заступник міністра закордонних справ терористичної країни сергій рябков спростував інформацію про заплановану зустріч між представниками рф та США, яка мала відбутися 25 лютого в Ер-Ріяді.
За словами рябкова, жодних підготовчих заходів для цих переговорів не ведеться.
Жодної зустрічі між рф та США 25 лютого у Саудівській Аравії не готується
Нагадаємо
Раніше президент США Дональд Трамп заявив про початок нового етапу переговорів щодо припинення війни в Україні. Згідно з його заявою, вони мали проходити в столиці Саудівської Аравії 25 лютого, через тиждень після першого раунду переговорів, який відбувся 18 лютого.
Трамп: 25 лютого представники США та рф зустрінуться у Саудівській Аравії 22.02.25, 00:27 • 32865 переглядiв