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05:23 • 26686 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125393 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184372 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148692 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139890 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117872 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108324 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Трамп: 25 лютого представники США та рф зустрінуться у Саудівській Аравії

Трамп: 25 лютого представники США та рф зустрінуться у Саудівській Аравії

Київ • УНН

 • 32865 перегляди

Представники США та рф проведуть переговори в Саудівській Аравії для підготовки зустрічі Трампа з путіним.

Трамп заявив, що представники Вашингтона і москви зустрінуться 25 лютого в Саудівській Аравії. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

Деталі

Ця заява прозвучала під час церемонії приведення до присяги нового міністра торгівлі.

Крім того, за словами Дональда Трампа, президенти рф та України повинні знайти спільну мову для врегулювання конфлікту. Він також наголосив, що москва прагне укласти угоду, і саме тому Сполучені Штати беруть активну участь у дипломатичних процесах.

Лідер Америки уточнив, що не планує відвідувати агресора 9 травня. Водночас він згадав про переговори щодо угоди, яка стосується корисних копалин України. На його думку, сторони наближаються до підписання відповідного договору, що підтвердив і його радник з національної безпеки.

Втім раніше президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію США щодо передачі мінеральних ресурсів на суму 500 мільярдів доларів у відповідь на надану військову та фінансову допомогу. Він зазначив, що з початку війни Україна отримала від Вашингтона 67 мільярдів доларів у вигляді озброєння та 31,5 мільярда доларів як пряму бюджетну підтримку.

Нагадаємо

Радник із національної безпеки Саудівської Аравії Мусаед аль-Айбан проведе переговори представників США та рф щодо підготовки зустрічі Трампа з диктатором.

Представники США та рф зустрінуться наступного тижня у Саудівській Аравії для підготовки зустрічі Трампа і путіна - Bloomberg15.02.25, 18:38 • 30245 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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