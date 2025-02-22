Трамп: 25 лютого представники США та рф зустрінуться у Саудівській Аравії

Трамп заявив, що представники Вашингтона і москви зустрінуться 25 лютого в Саудівській Аравії. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

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Ця заява прозвучала під час церемонії приведення до присяги нового міністра торгівлі.

Крім того, за словами Дональда Трампа, президенти рф та України повинні знайти спільну мову для врегулювання конфлікту. Він також наголосив, що москва прагне укласти угоду, і саме тому Сполучені Штати беруть активну участь у дипломатичних процесах.

Лідер Америки уточнив, що не планує відвідувати агресора 9 травня. Водночас він згадав про переговори щодо угоди, яка стосується корисних копалин України. На його думку, сторони наближаються до підписання відповідного договору, що підтвердив і його радник з національної безпеки.

Втім раніше президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію США щодо передачі мінеральних ресурсів на суму 500 мільярдів доларів у відповідь на надану військову та фінансову допомогу. Він зазначив, що з початку війни Україна отримала від Вашингтона 67 мільярдів доларів у вигляді озброєння та 31,5 мільярда доларів як пряму бюджетну підтримку.

Нагадаємо

Радник із національної безпеки Саудівської Аравії Мусаед аль-Айбан проведе переговори представників США та рф щодо підготовки зустрічі Трампа з диктатором.

Представники США та рф зустрінуться наступного тижня у Саудівській Аравії для підготовки зустрічі Трампа і путіна - Bloomberg