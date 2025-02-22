Трамп: 25 февраля представители США и рф встретятся в Саудовской Аравии
Киев • УНН
Представители США и рф проведут переговоры в Саудовской Аравии для подготовки встречи Трампа с путиным.
Трамп заявил, что представители Вашингтона и москвы встретятся 25 февраля в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.
Детали
Это заявление прозвучало во время церемонии приведения к присяге нового министра торговли.
Кроме того, по словам Дональда Трампа, президенты рф и Украины должны найти общий язык для урегулирования конфликта. Он также подчеркнул, что москва стремится заключить соглашение, и именно поэтому Соединенные Штаты принимают активное участие в дипломатических процессах.
Лидер Америки уточнил, что не планирует посещать агрессора 9 мая. В то же время он упомянул о переговорах по соглашению, которое касается полезных ископаемых Украины. По его мнению, стороны приближаются к подписанию соответствующего договора, что подтвердил и его советник по национальной безопасности.
Впрочем, ранее президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США о передаче минеральных ресурсов на сумму 500 миллиардов долларов в ответ на предоставленную военную и финансовую помощь. Он отметил, что с начала войны Украина получила от Вашингтона 67 миллиардов долларов в виде вооружения и 31,5 миллиарда долларов в качестве прямой бюджетной поддержки.
Напомним
Советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед аль-Айбан проведет переговоры представителей США и рф по подготовке встречи Трампа с диктатором.
Представители США и рф встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для подготовки встречи Трампа и путина - Bloomberg15.02.25, 18:38 • 29992 просмотра