рф отвергает информацию о встрече с США в Саудовской Аравии
Киев • УНН
Заместитель главы МИДа рф рябков отрицает подготовку встречи с представителями США 25 февраля в Эр-Рияде. Это опровержение прозвучало после заявления Трампа о новом этапе переговоров по Украине.
москва опровергла слухи о встрече с Вашингтоном в Саудовской Аравии. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Заместитель министра иностранных дел террористической страны Сергей Рябков опроверг информацию о запланированной встрече между представителями рф и США, которая должна была состояться 25 февраля в Эр-Рияде.
По словам рябкова, никаких подготовительных мероприятий для этих переговоров не ведется.
Никакой встречи между рф и США 25 февраля в Саудовской Аравии не готовится
Напомним
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале нового этапа переговоров по прекращению войны в Украине. Согласно его заявлению, они должны были проходить в столице Саудовской Аравии 25 февраля, через неделю после первого раунда переговоров, который состоялся 18 февраля.
Трамп: 25 февраля представители США и рф встретятся в Саудовской Аравии22.02.25, 00:27 • 31638 просмотров