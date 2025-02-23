москва опровергла слухи о встрече с Вашингтоном в Саудовской Аравии. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Заместитель министра иностранных дел террористической страны Сергей Рябков опроверг информацию о запланированной встрече между представителями рф и США, которая должна была состояться 25 февраля в Эр-Рияде.

По словам рябкова, никаких подготовительных мероприятий для этих переговоров не ведется.

Никакой встречи между рф и США 25 февраля в Саудовской Аравии не готовится - рябков.

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале нового этапа переговоров по прекращению войны в Украине. Согласно его заявлению, они должны были проходить в столице Саудовской Аравии 25 февраля, через неделю после первого раунда переговоров, который состоялся 18 февраля.

Трамп: 25 февраля представители США и рф встретятся в Саудовской Аравии