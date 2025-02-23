Зеленский: встреча Трампа с путиным перед переговорами с Украиной - плохой сигнал

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что потенциальная встреча Дональда Трампа с владимиром путиным перед переговорами с Киевом может негативно повлиять как на украинское общество, так и на отношения США с Украиной и Европой. Об этом он заявил во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

Детали

Я считаю, что это ошибочно для общества украинского, потому что будет неверие к Соединенным Штатам Америки, если получится сначала ему встречаться с Путиным. Так же, я считаю, что это будет плохо для общества Америки, потому что они будут не понимать, что происходит. И как я вам всегда говорю, и это правда, пока наши народы дружат уважают друг друга и помогают, лидеры так же будут очень близкими относительно, должны быть -сказал Зеленский.

"Это нужно и важно. И поэтому я считаю, в этом большую опасность и это плохой будет сигнал для европейцев так же. Но это не значит, что мы с вами можем заставить того или иного лидера мы должны говорить и говорить, как нам важно сохранить эти отношения".

Впрочем, когда будет встреча с Трампом Зеленский сказать не смог.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил о начале нового этапа переговоров по прекращению войны в Украине. Согласно его заявлению, они должны были проходить в столице Саудовской Аравии 25 февраля, через неделю после первого раунда переговоров, который состоялся 18 февраля. Впрочем заместитель главы МИДа рф рябков отрицал подготовку встречи с представителями США 25 февраля в Эр-Рияде.