Зеленський: зустріч Трампа з путіним перед переговорами з Україною – поганий сигнал

Президент України Володимир Зеленський вважає, що потенційна зустріч Дональда Трампа з володимиром путіним перед переговорами з Києвом може негативно вплинути як на українське суспільство, так і на відносини США з Україною та Європою. Про це він заявив під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

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Я вважаю, що це помилково для суспільства українського, бо буде невіра до Сполучених Штатів Америки, якщо вийде спочатку йому зустрічатись з Путіним. Так само, я вважаю, що це буде погано для суспільства Америки, тому що вони будуть не розуміти, що відбувається. І як я вам завжди кажу, і це правда, поки наші народи дружать поважають одне одного і допомагають, лідери так само будуть дуже близькими відносно, мають бути — сказав Зеленський.

"Це потрібно і важливо. І тому я вважаю, в цьому велику небезпеку і це поганий буде сигнал для європейців так само. Але це не значить, що ми з вами можемо змусити того чи іншого лідера ми повинні говорити і казати, як нам важливо зберегти ці відносини".

Втім, коли буде зустріч з Трампом Зеленський сказати не зміг.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив про початок нового етапу переговорів щодо припинення війни в Україні. Згідно з його заявою, вони мали проходити в столиці Саудівської Аравії 25 лютого, через тиждень після першого раунду переговорів, який відбувся 18 лютого. Втім заступник глави мзс рф рябков заперечив підготовку зустрічі з представниками США 25 лютого в Ер-Ріяді.