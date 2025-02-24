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Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США может быть подписано уже сегодня - Axios

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США может быть подписано уже сегодня - Axios

Киев  •  УНН

 • 10832 просмотра

Read in English

США и Украина планируют подписать стратегическое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда для добычи минералов.

Соглашение между США и Украиной предусматривает создание совместного фонда для инвестиций в добычу минералов и восстановление инфраструктуры, а также взаимодействие с деоккупированными территориями. Ожидается, что документ может быть подписан уже сегодня. Об этом пишет Axios, передает УНН

"США и Украина приближаются к заключению стратегического соглашения о минералах, которое может принести сотни миллиардов долларов. Проект, полученный Axios, предусматривает долгосрочную финансовую поддержку Украины от США, что будет способствовать развитию стабильной и экономически процветающей страны", - говорится в материале.

Кроме того, украинский чиновник сообщил, что сделка близка и может быть подписана уже в понедельник.

Детали

Документ предусматривает создание совместного "Фонда инвестиций в реконструкцию", которым будут управлять обе страны.

Целью фонда является поддержка экономических проектов в Украине, в частности в добыче минералов и развития портов. Украина должна внести $500 миллиардов в фонд, а США получат часть доходов от добычи минералов, нефти и газа.

Этот проект также предусматривает, что Украина будет иметь значительный вклад в фонд для восстановления страны, а также взаимодействие с деоккупированными территориями, где сосредоточено минеральное богатство.

Ожидается, что документ будет подписан в ближайшее время и станет важным этапом стратегического партнерства между странами.

Хотя соглашение почти готово к подписанию, проект не включает конкретных военных обязательств США по поддержке Украины, что оставляет интригу относительно дальнейших шагов.

Такое сотрудничество открывает новые возможности для экономического развития Украины, привлечения инвестиций и восстановления инфраструктуры в условиях войны с россией.

Напомним

УНН писал, что команды Украины и США находятся на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых, большинство ключевых деталей согласовано. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Экономикаполитика
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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