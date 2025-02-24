Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США может быть подписано уже сегодня - Axios
Киев • УНН
США и Украина планируют подписать стратегическое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда для добычи минералов.
Соглашение между США и Украиной предусматривает создание совместного фонда для инвестиций в добычу минералов и восстановление инфраструктуры, а также взаимодействие с деоккупированными территориями. Ожидается, что документ может быть подписан уже сегодня. Об этом пишет Axios, передает УНН.
"США и Украина приближаются к заключению стратегического соглашения о минералах, которое может принести сотни миллиардов долларов. Проект, полученный Axios, предусматривает долгосрочную финансовую поддержку Украины от США, что будет способствовать развитию стабильной и экономически процветающей страны", - говорится в материале.
Кроме того, украинский чиновник сообщил, что сделка близка и может быть подписана уже в понедельник.
Детали
Документ предусматривает создание совместного "Фонда инвестиций в реконструкцию", которым будут управлять обе страны.
Целью фонда является поддержка экономических проектов в Украине, в частности в добыче минералов и развития портов. Украина должна внести $500 миллиардов в фонд, а США получат часть доходов от добычи минералов, нефти и газа.
Этот проект также предусматривает, что Украина будет иметь значительный вклад в фонд для восстановления страны, а также взаимодействие с деоккупированными территориями, где сосредоточено минеральное богатство.
Ожидается, что документ будет подписан в ближайшее время и станет важным этапом стратегического партнерства между странами.
Хотя соглашение почти готово к подписанию, проект не включает конкретных военных обязательств США по поддержке Украины, что оставляет интригу относительно дальнейших шагов.
Такое сотрудничество открывает новые возможности для экономического развития Украины, привлечения инвестиций и восстановления инфраструктуры в условиях войны с россией.
Напомним
УНН писал, что команды Украины и США находятся на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых, большинство ключевых деталей согласовано.