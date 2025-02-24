Україна та США на фінальній стадії переговорів щодо угоди про копалини

Команди України та США перебувають на фінальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини, більшість ключових деталей узгоджено, повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції України Ольга Стефанішина у понеділок, пише УНН.

Команди України та США перебувають на фінальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини. Переговори були конструктивними, майже всі ключові деталі фіналізовані. Ми прихильні тому, щоб завершити це хутко, щоб приступити до підписання. Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати та підтвердити його у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати нашу прихильність на десятиліття вперед - написала віепрем'єрка Стефанішина у X.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відхилив початкові пропозиції США щодо угоди стосовно корисних копалин. Президент заявив, що документ не відповідає інтересам суверенної України і не містить конкретних гарантій безпеки.

Публічна комунікація між Президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом швидко змінилася.

Радник президента США Майк Волтц заявив про розчарування Трампа відмовою Зеленського підписати угоду щодо рідкісноземів.

Водночас Волтц заявив про можливість врегулювання відносин між Трампом і Зеленським, незважаючи на недавню критику.

Адміністрація Трампа передала Україні "покращену" версію угоди про корисні копалини після відмови Зеленського від першої пропозиції. Попередня версія передбачала передачу США 50% майбутніх мінеральних ресурсів України. Повідомлялося, що сторони постійно обмінювалися проєктами угоди.

Наприкінці минулого тижня представники США та України провели довготривалі переговори щодо угоди про корисні копалини. Видання Аxios зазначило, що перемовини стосовно корисних копалин у "вирішальному моменті".

Радник президента США Майк Волтц 21 лютого заявив, що Президент України Володимир Зеленський найближчим часом підпише нову угоду із США щодо українських корисних копалин.

Зеленський назвав умову, за якої може погодитись на угоду з США щодо корисних копалин