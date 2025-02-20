"Трамп зараз дуже розчарований президентом Зеленським": Волц пояснив, чому

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що не може бути нічого кращого для майбутнього України та її безпеки, ніж довгострокові інвестиції США. За його словами, президент США Дональд Трамп розчарований Президентом Зеленським через те, що він не підписав підписав угоду зі США щодо рідкісноземів. Про це Волтц заявив під час брифінгу, передає УНН.

Президент вважає, що це можливість для України рухатися вперед. На мою думку, не може бути нічого кращого для майбутнього України та її безпеки, ніж довгострокові інвестиції США у її процвітання - сказав Волтц.

Він зазначив, що Трамп "зараз дуже розчарований президентом Зеленським, тим, що він не сів за стіл переговорів, що він не захотів скористатися цією можливістю, яку ми запропонували".

Я думаю, що він (Зеленський - ред.) врешті-решт дійде до цього, і я сподіваюся, що це станеться дуже швидко. Президент Трамп, як ми чітко дали зрозуміти нашим російським колегам, і я хочу чітко заявити сьогодні, зосереджений на тому, щоб зупинити бойові дії і рухатися вперед, і ми можемо сперечатися цілий день про те, що сталося в минулому - додав Волтц.

Нагадаємо

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що президент США Дональд Трамп не просто хоче зупинити війну зараз, щоб через місяць вона поновилася, він хоче принести тривалий мир в Європу. Трамп хоче миру в інтересах росії, України, Європи, а найголовніше - в інтересах американського народу.