"Трамп сейчас очень разочарован президентом Зеленским": Волц объяснил, почему
Киев • УНН
Советник президента США Майк Волтц заявил о разочаровании Трампа отказом Зеленского подписать соглашение по редкоземелью. США предлагают долгосрочные инвестиции в Украину для ее безопасности и процветания.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил, что не может быть ничего лучше для будущего Украины и ее безопасности, чем долгосрочные инвестиции США. По его словам, президент США Дональд Трамп разочарован Президентом Зеленским из-за того, что он не подписал подписал соглашение с США по редкоземелью. Об этом Волтц заявил во время брифинга, передает УНН.
Президент считает, что это возможность для Украины двигаться вперед. По моему мнению, не может быть ничего лучше для будущего Украины и ее безопасности, чем долгосрочные инвестиции США в ее процветание
Он отметил, что Трамп "сейчас очень разочарован президентом Зеленским, тем, что он не сел за стол переговоров, что он не захотел воспользоваться этой возможностью, которую мы предложили".
Я думаю, что он (Зеленский - ред.) в конце концов дойдет до этого, и я надеюсь, что это произойдет очень быстро. Президент Трамп, как мы четко дали понять нашим российским коллегам, и я хочу четко заявить сегодня, сосредоточен на том, чтобы остановить боевые действия и двигаться вперед, и мы можем спорить целый день о том, что произошло в прошлом
Напомним
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп не просто хочет остановить войну сейчас, чтобы через месяц она возобновилась, он хочет принести длительный мир в Европу. Трамп хочет мира в интересах россии, Украины, Европы, а самое главное - в интересах американского народа.