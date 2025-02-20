Трамп хоче мир в інтересах росії, України, Європи - Венс
Київ • УНН
Віцепрезидент США Венс заявив, що Трамп прагне не тимчасового, а тривалого миру в Європі. За його словами, це відповідає інтересам всіх сторін, особливо американського народу.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що президент США Дональд Трамп не просто хоче зупинити війну зараз, щоб через місяць вона поновилася, він хоче принести тривалий мир в Європу. Трамп хоче миру в інтересах росії, України, Європи, а найголовніше - в інтересах американського народу. Про це Венс заявив на Конференції консервативних політичних дій, повідомляє ABC News, передає УНН.
Я скажу вам, які цілі керують політикою Трампа. Це дуже просто: він хоче, щоб вбивства припинилися, він хоче принести тривалий мир в Європу - він не просто хоче зупинити війну зараз, щоб через місяць вона поновилася - він хоче принести тривалий мир в Європу, тому що президент вірить в це, і він абсолютно правий, мир в інтересах росії, в інтересах України, в інтересах Європи, але найголовніше - мир в інтересах американського народу
Доповнення
Венс виступив на захист переговорів президента Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним і заявив, що кінець війни близько.
Він також застеріг Президента України Володимира Зеленського від "атак" на президента США Дональда Трампа, заявивши, що публічне "оббріхування" його може призвести лише до зворотного ефекту.
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