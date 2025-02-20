Трамп хоче мир в інтересах росії, України, Європи - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що президент США Дональд Трамп не просто хоче зупинити війну зараз, щоб через місяць вона поновилася, він хоче принести тривалий мир в Європу. Трамп хоче миру в інтересах росії, України, Європи, а найголовніше - в інтересах американського народу. Про це Венс заявив на Конференції консервативних політичних дій, повідомляє ABC News, передає УНН.

Я скажу вам, які цілі керують політикою Трампа. Це дуже просто: він хоче, щоб вбивства припинилися, він хоче принести тривалий мир в Європу - він не просто хоче зупинити війну зараз, щоб через місяць вона поновилася - він хоче принести тривалий мир в Європу, тому що президент вірить в це, і він абсолютно правий, мир в інтересах росії, в інтересах України, в інтересах Європи, але найголовніше - мир в інтересах американського народу