Віцепрезидент США Венс: ми на порозі миру в Європі вперше за три роки
Київ • УНН
Джей Ді Венс підтримав переговори Трампа з путіним та висловив впевненість у близькому мирі. Він також застеріг Зеленського від публічної критики президента США.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на захист переговорів президента Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним і заявив, що кінець війни близько. Про це Венс заявив на Конференції консервативних політичних дій, повідомляє Reuters, передає УНН.
Як ви збираєтеся закінчити війну, якщо не говорите з росією? Я справді вірю, що ми на порозі миру в Європі вперше за три роки
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Венс застеріг Президента України Володимира Зеленського від "атак" на президента США Дональда Трампа, заявивши, що публічне "оббріхування" його може призвести лише до зворотного ефекту.
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