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15 березня, 19:03 • 127162 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140556 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Віцепрезидент США Венс: ми на порозі миру в Європі вперше за три роки

Віцепрезидент США Венс: ми на порозі миру в Європі вперше за три роки

Київ • УНН

 • 27575 перегляди

Джей Ді Венс підтримав переговори Трампа з путіним та висловив впевненість у близькому мирі. Він також застеріг Зеленського від публічної критики президента США.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на захист переговорів президента Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним і заявив, що кінець війни близько. Про це Венс заявив на Конференції консервативних політичних дій, повідомляє Reuters, передає УНН.

Як ви збираєтеся закінчити війну, якщо не говорите з росією? Я справді вірю, що ми на порозі миру в Європі вперше за три роки 

- сказав Венс.

Доповнення

Венс застеріг Президента України Володимира Зеленського від "атак" на президента США Дональда Трампа, заявивши, що публічне "оббріхування" його може призвести лише до зворотного ефекту.

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волц бачить можливість врегулювання між Трампом і Зеленським, незважаючи на недавню критику.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва піддав жорсткій критиці главу Білого Дому Дональда Трампа на тлі заяв останнього стосовно президента Зеленського.

Павло Башинський

Павло Башинський

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