Віцепрезидент США Венс: ми на порозі миру в Європі вперше за три роки

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на захист переговорів президента Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним і заявив, що кінець війни близько. Про це Венс заявив на Конференції консервативних політичних дій, повідомляє Reuters, передає УНН.

Як ви збираєтеся закінчити війну, якщо не говорите з росією? Я справді вірю, що ми на порозі миру в Європі вперше за три роки