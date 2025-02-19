"Облив брудом": Венс різко відреагував на публічну критику Зеленського заяв Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс застеріг Президента України Володимира Зеленського від "атак" на президента США Дональда Трампа, заявивши, що публічне "оббріхування" його може призвести лише до зворотного ефекту. Про це Венс заявив в інтерв’ю Daily Mail, передає УНН.

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Як пише видання, Венс, після заяви Президента Зеленського, який сказав, що президент США Дональд Трамп живе дезінформаційному просторі рф, застеріг українського президента "від нападок на Трампа, заявивши, що публічна нецензурна лексика матиме лише зворотний ефект".

Ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку Трампа, обливаючи його брудом у публічних ЗМІ, - кожен, хто знає президента, скаже вам, що це жорстокий спосіб боротьби з цією адміністрацією - сказав Венс.

Доповнення

Сьогодні під час пресконференції Зеленський, коментуючи заяву Трампа про те, що нібито його рейтинг впав до 4%, заявив, що це російська дезінформація, і, на жаль, Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі.

Трамп напередодні заявляв, що нібито рейтинг Зеленського впав до 4%.

КМІС після цього повідомив, що майже 60% українців довіряють Президенту Володимиру Зеленському.

Трамп заявив, що США витратили $350 млрд на "війну, яку неможливо виграти". Він звинуватив Зеленського у відмові від виборів та зникненні половини наданої допомоги.