Не 4%, а майже 60%: скільки українців довіряють Зеленському

Майже 60% українців довіряють Президенту Володимиру Зеленському. Про це йдеться в опитуванні КМІС, яке проведено 4-9 лютого 2025 року, передає УНН.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють Президенту В. Зеленському, не довіряють – 37%. Баланс довіри-недовіри становить +20%. Причому показники довіри трохи покращилися порівняно з останнім опитуванням у грудні 2024 року, коли йому довіряли 52%, не довіряли – 39%, а баланс довіри-недовіри становив +13%, - йдеться в результатах опитування.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький прокоментував результати опитування.

Президент Зеленський зберігає досить високу довіру в суспільстві (насправді, для демократичного суспільства мати поточний показник довіри – це дуже гарний результат!) і тим більше зберігає легітимність, - сказав Грушецький.

Окрім того, він наголосив, що нинішній Президент і влада цілком легітимні вести складні перемовини, а вибори мають бути після завершення війни.

Якщо окремі міжнародні партнери-союзники переживають за легітимність Президента у контексті можливих мирних перемовин і вважають доречним наполягати на виборах, то з точки зору самих українських громадян з цим проблем немає, нинішній Президент і влада цілком легітимні вести складні перемовини, а вибори мають бути після завершення війни і щонайменше отримання Україною надійних безпекових гарантій, - заявив Грушецький.

Трамп про проведення виборів в Україні: це не рф каже, що вони треба, це "об'єктивна" ситуація

Довідка

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 4-9 лютого 2025 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру Президенту Зеленському.

Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1000 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Доповнення

Президент Дональд Трамп заявив, що нібито рейтинг Зеленського впав до 4%.

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко коментуючи інформацію від журналістки Fox News у Білому домі про триетапний мирний план щодо завершення війни, заявив, що це шлях, щоб нав'язати Україні проросійське керівництво.



Кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх із посиланням на дипломатичні джерела, близькі до переговорів заявила, що делегації США та росії під час переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді домовилися про триетапний мирний план щодо завершення війни в Україні.

За інформацією журналістки, план передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні і підписання остаточної угоди. При цьому США і росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу врегулювання.