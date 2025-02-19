Не 4%, а почти 60%: сколько украинцев доверяют Зеленскому

Почти 60% украинцев доверяют Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в опросе КМИС, который проведен 4-9 февраля 2025 года, передает УНН.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют Президенту В. Зеленскому, не доверяют - 37%. Баланс доверия-недоверия составляет +20%. Причем показатели доверия немного улучшились по сравнению с последним опросом в декабре 2024 года, когда ему доверяли 52%, не доверяли - 39%, а баланс доверия-недоверия составлял +13%, - говорится в результатах опроса.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий прокомментировал результаты опроса.

Президент Зеленский сохраняет достаточно высокое доверие в обществе (на самом деле, для демократического общества иметь текущий показатель доверия - это очень хороший результат!) и тем более сохраняет легитимность, - сказал Грушецкий.

Кроме того, он отметил, что нынешний Президент и власть вполне легитимны вести сложные переговоры, а выборы должны быть после завершения войны.

Если отдельные международные партнеры-союзники переживают за легитимность Президента в контексте возможных мирных переговоров и считают уместным настаивать на выборах, то с точки зрения самих украинских граждан с этим проблем нет, нынешний Президент и власть вполне легитимны вести сложные переговоры, а выборы должны быть после завершения войны и как минимум получения Украиной надежных гарантий безопасности, - заявил Грушецкий.

Трамп о проведении выборов в Украине: это не рф говорит, что они надо, это "объективная" ситуация

Справка

Киевский международный институт социологии (КМИС) в течение 4-9 февраля 2025 года провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус», в который по собственной инициативе добавил вопрос о доверии Президенту Зеленскому.

Опрос проведен методом телефонных интервью во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория) было опрошено 1000 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Дополнение

Президент Дональд Трамп заявил, что якобы рейтинг Зеленского упал до 4%.

Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко комментируя информацию от журналистки Fox News в Белом доме о трехэтапном мирном плане по завершению войны, заявил, что это путь, чтобы навязать Украине пророссийское руководство.



Корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники, близкие к переговорам заявила, что делегации США и России во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде договорились о трехэтапном мирном плане по завершению войны в Украине.

По информации журналистки, план предусматривает прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения. При этом США и россия считают проведение новых выборов в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования.