Трамп о проведении выборов в Украине: это не рф говорит, что они надо, это "объективная" ситуация
Киев • УНН
Трамп заявил о необходимости проведения выборов в Украине. Fox News сообщает, что делегации США и россии во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде договорились о трехэтапном мирном плане по завершению войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что это не россия говорит Украине, что надо провести выборы, это якобы "объективная" ситуация, передает УНН.
Детали
В этой ситуации, когда в Украине все время продолжается военное положение и лидер этой страны по популярности уже упал до 4%... Я думаю, что если садиться за стол, то здесь уже и украинский народ уже решит, что давно не было выборов. Это не россия говорит Украине, что надо выборы, это объективная ситуация...
Однако Трамп не объяснил откуда приведены социологические данные.
Добавим
По опросу Киевского международного института социологии рейтинг доверия к Зеленскому в декабре составил 52%.
Контекст
Корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники, близкие к переговорам заявила, что делегации США и россии во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде договорились о трехэтапном мирном плане по завершению войны в Украине.
По информации журналистки, план предусматривает прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения. При этом США и россия считают проведение новых выборов в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования.
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