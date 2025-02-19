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Трамп о проведении выборов в Украине: это не рф говорит, что они надо, это "объективная" ситуация

Трамп о проведении выборов в Украине: это не рф говорит, что они надо, это "объективная" ситуация

Киев  •  УНН

 • 5458 просмотра

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Трамп заявил о необходимости проведения выборов в Украине. Fox News сообщает, что делегации США и россии во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде договорились о трехэтапном мирном плане по завершению войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что это не россия говорит Украине, что надо провести выборы, это якобы "объективная" ситуация, передает УНН.

Детали

В этой ситуации, когда в Украине все время продолжается военное положение и лидер этой страны по популярности уже упал до 4%... Я думаю, что если садиться за стол, то здесь уже и украинский народ уже решит, что давно не было выборов. Это не россия говорит Украине, что надо выборы, это объективная ситуация...

 - утверждает Трамп.

Однако Трамп не объяснил откуда приведены социологические данные.

Добавим

По опросу Киевского международного института социологии рейтинг доверия к Зеленскому в декабре составил 52%.

Контекст

Корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники, близкие к переговорам заявила, что делегации США и россии во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде договорились о трехэтапном мирном плане по завершению войны в Украине.

По информации журналистки, план предусматривает прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения. При этом США и россия считают проведение новых выборов в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования.

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Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко комментируя информацию от журналистки Fox News в Белом доме о трехэтапном мирном плане по завершению войны, заявил, что это путь, чтобы навязать Украине пророссийское руководство. 

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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