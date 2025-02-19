Трамп про проведення виборів в Україні: це не рф каже, що вони треба, це "об'єктивна" ситуація
Київ • УНН
Трамп заявив про необхідність проведення виборів в Україні. Fox News повідомляє, що делегації США та росії під час переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді домовилися про триетапний мирний план щодо завершення війни в Україні.
Президент США Дональд Трамп стверджує, що це не росія каже Україні, що треба провести вибори, це нібито "об'єктивна" ситуація, передає УНН.
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В цій ситуації, коли в Україні весь час триває воєнний стан й лідер цієї країни за популярністю вже впав до 4%...Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вже вирішить, що давно не було виборів. Це не росія каже Україні, що треба вибори, це об'єктивна ситуація...
Проте Трамп не пояснив звідки наведені соціологічні дані.
Додамо
За опитування Київського міжнародного інституту соціології рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52%.
Контекст
Кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх із посиланням на дипломатичні джерела, близькі до переговорів заявила, що делегації США та росії під час переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді домовилися про триетапний мирний план щодо завершення війни в Україні.
За інформацією журналістки, план передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні і підписання остаточної угоди. При цьому США і росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу врегулювання.
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