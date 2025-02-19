Трамп про проведення виборів в Україні: це не рф каже, що вони треба, це "об'єктивна" ситуація

Президент США Дональд Трамп стверджує, що це не росія каже Україні, що треба провести вибори, це нібито "об'єктивна" ситуація, передає УНН.

Деталі

В цій ситуації, коли в Україні весь час триває воєнний стан й лідер цієї країни за популярністю вже впав до 4%...Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вже вирішить, що давно не було виборів. Це не росія каже Україні, що треба вибори, це об'єктивна ситуація... - стверджує Трамп.

Проте Трамп не пояснив звідки наведені соціологічні дані.

Додамо

За опитування Київського міжнародного інституту соціології рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52%.

Контекст

Кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх із посиланням на дипломатичні джерела, близькі до переговорів заявила, що делегації США та росії під час переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді домовилися про триетапний мирний план щодо завершення війни в Україні.

За інформацією журналістки, план передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні і підписання остаточної угоди. При цьому США і росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу врегулювання.

Мирний план у три етапи? Fox News оприлюднили подробиці домовленостей США та рф

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко коментуючи інформацію від журналістки Fox News у Білому домі про триетапний мирний план щодо завершення війни, заявив, що це шлях, щоб нав'язати Україні проросійське керівництво.

В ОП прокоментували ймовірні домовленості США та рф про триетапний мирний план