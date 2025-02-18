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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120438 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181537 перегляди

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15 березня, 12:52 • 116875 перегляди

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Мирний план у три етапи? Fox News оприлюднили подробиці домовленостей США та рф

Київ • УНН

 • 35423 перегляди

Делегації США та рф під час переговорів в Ер-Ріяді домовились про мирний план з трьох етапів. План передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні та підписання остаточної угоди.

Делегації США та росії під час переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді домовилися про триетапний мирний план щодо завершення війни в Україні. Про це у соцмережі Х розповіла кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх із посиланням на дипломатичні джерела, близькі до переговорів, повідомляє УНН.

Деталі

За інформацією журналістки, план передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні і підписання остаточної угоди. При цьому США і росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу врегулювання.

Цей пункт, безсумнівно, викличе суперечки, оскільки росія не проводить справжні вибори, а українці не сприймають перспективи встановлення проросійського маріонеткового президента 

- зазначає Гайнріх.

За словами співбесідників кореспондентки, путін оцінює ймовірність обрання в Україні маріонеткового президента як досить високу, а також переконаний, що будь-який кандидат, крім чинного президента. При цьому і путін, і Трамп вважають шанси Володимира Зеленського бути переобраним низькими.

Нагадаємо

Російсько-американські переговори в Саудівській Аравії тривали 4,5 години і, за словами представника російської делегації юрія ушакова, відбулися "непогано". При цьому окремі команди переговірників росії та США почнуть контакти щодо України "свого часу".

У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо оголосив про досягнення чотирьох домовленостей з росією. Серед них - відновлення дипмісій і створення команди для переговорів щодо України.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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foks-niusФокс Ньюс
donald-trampДональд Трамп
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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