Мирний план у три етапи? Fox News оприлюднили подробиці домовленостей США та рф

Делегації США та росії під час переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді домовилися про триетапний мирний план щодо завершення війни в Україні. Про це у соцмережі Х розповіла кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх із посиланням на дипломатичні джерела, близькі до переговорів, повідомляє УНН.

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За інформацією журналістки, план передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні і підписання остаточної угоди. При цьому США і росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу врегулювання.

Цей пункт, безсумнівно, викличе суперечки, оскільки росія не проводить справжні вибори, а українці не сприймають перспективи встановлення проросійського маріонеткового президента - зазначає Гайнріх.

За словами співбесідників кореспондентки, путін оцінює ймовірність обрання в Україні маріонеткового президента як досить високу, а також переконаний, що будь-який кандидат, крім чинного президента. При цьому і путін, і Трамп вважають шанси Володимира Зеленського бути переобраним низькими.

Нагадаємо

Російсько-американські переговори в Саудівській Аравії тривали 4,5 години і, за словами представника російської делегації юрія ушакова, відбулися "непогано". При цьому окремі команди переговірників росії та США почнуть контакти щодо України "свого часу".

У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо оголосив про досягнення чотирьох домовленостей з росією. Серед них - відновлення дипмісій і створення команди для переговорів щодо України.