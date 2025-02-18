В ОП прокомментировали вероятные договоренности США и РФ о трехэтапном мирном плане

Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко комментируя информацию от журналистки Fox News в Белом доме о трехэтапном мирном плане по завершению войны, заявил, что это путь, чтобы навязать Украине пророссийское руководство.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Сегодня появилась информация со ссылкой на Fox News, Евродепутатов, что вроде бы есть у путина желание и в Америке он ищет поддержки, возможно даже уже нашел, что сначала перемирие, а потом выборы и потом уже какое-то соглашение о прекращении войны - сказал Лещенко.

По его словам, это прямой путь к тому, чтобы навязать Украине выборы в условиях, когда часть избирателей не голосует.

Во-вторых, это путь, чтобы навязать пророссийское руководство таким образом, потому что это означает, что они бросят все ресурсы на проталкивание нужного себе человека, который будет подписывать финальное соглашение. В украинском интересе сначала мир, а потом уже любые избирательные, политические процессы - заявил Лещенко.

Никто из "игроков", которые ведут переговоры, не говорят о возвращении пленных - Зеленский

Контекст

Корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники, близкие к переговорам заявила, что делегации США и России во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде договорились о трехэтапном мирном плане по завершению войны в Украине.

По информации журналистки, план предусматривает прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения. При этом США и россия считают проведение новых выборов в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и россия договорились о четырех принципах по итогам переговорахв, которые длились более четырех часов в Саудовской Аравии.

Министр иностранных дел рф сергей лавров поделился итогами встречи с американскими представителями, отметив, что разговор был «очень полезным» и что две стороны начали лучше понимать друг друга.