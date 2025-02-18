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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Никто из "игроков", которые ведут переговоры, не говорят о возвращении пленных - Зеленский

Никто из "игроков", которые ведут переговоры, не говорят о возвращении пленных - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 7325 просмотра

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Президент Украины раскритиковал участников мирных переговоров за игнорирование вопроса пленных. США и рф договорились создать команды для работы над прекращением войны без участия Украины.

Никто из "игроков", которые ведут переговоры о мире, не говорят о возвращении пленных. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время заявлений для СМИ с лидером Турции Эрдоганом, передает УНН.

Мне кажется на сегодня понятно, что оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон. россия этого хотела, не смогла. Переход к дипломатии должен быть, но все равно он должен привести к справедливому миру. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, что ни один из игроков, которые ведут сегодня переговоры, или задают вопрос может ли закончиться, или какие условия по перемирию, посмотрите, никто не говорит о возвращении пленных 

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, чтобы не происходило между сторонами, прежде всего люди говорят всегда, что обычные люди должны вернуться домой.

Сама ситуация об этом говорит, чтобы не происходило между сторонами, прежде всего люди говорят всегда, что обычные люди должны вернуться домой. Для чего говорить эти лишние слова, что люди не должны умирать, когда надо вернуть тысячи людей, которые сегодня в плену. Если действительно есть добрая воля закончить эту войну, я не верю, что путин этого хочет, но если есть добрая воля, то точно идет обмен пленными прежде всего 

- заявил Зеленский.

Дополнение

Reuters сообщает, что официальные лица США и россии договорились на переговорах в Саудовской Аравии "назначить команды высокого уровня, чтобы начать работу над прекращением конфликта в Украине как можно быстрее таким образом, который является долговременным, устойчивым и приемлемым для всех сторон".

Украину не пригласили на переговоры между США и россией в Саудовской Аравии - FoxNews15.02.25, 22:22 • 71246 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
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