Украину не пригласили на переговоры между США и россией в Саудовской Аравии - FoxNews
Киев • УНН
Украинскую сторону не пригласили и не проинформировали о предстоящих американо-российских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник журналистке FOX News.
Украину не пригласили на встречу команды Трампа и представителей россии в Саудовской Аравии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление журналиста FOX Наны Саджаи в соцсети Х.
Детали
По словам Саджаи высокопоставленный украинский чиновник сообщил ей, что украинскую сторону не приглашали и не информировали о предстоящих американо-российских переговорах в Саудовской Аравии.
Команда Трампа отправилась в Саудовскую Аравию для проведения мирных переговоров15.02.25, 21:05 • 11601 просмотр