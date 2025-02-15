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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украину не пригласили на переговоры между США и россией в Саудовской Аравии - FoxNews

Украину не пригласили на переговоры между США и россией в Саудовской Аравии - FoxNews

Киев  •  УНН

 • 6385 просмотра

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Украинскую сторону не пригласили и не проинформировали о предстоящих американо-российских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник журналистке FOX News.

Украину не пригласили на встречу команды Трампа и представителей россии в Саудовской Аравии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление журналиста FOX Наны Саджаи в соцсети Х.

Детали

По словам Саджаи  высокопоставленный украинский чиновник сообщил ей, что украинскую сторону не приглашали и не информировали о предстоящих американо-российских переговорах в Саудовской Аравии.

Команда Трампа отправилась в Саудовскую Аравию для проведения мирных переговоров15.02.25, 21:05 • 11601 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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