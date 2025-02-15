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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Команда Трампа отправилась в Саудовскую Аравию для проведения мирных переговоров

Команда Трампа отправилась в Саудовскую Аравию для проведения мирных переговоров

Киев  •  УНН

 • 11323 просмотра

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Высокопоставленные чиновники администрации Трампа отправились в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров с российскими и украинскими представителями. США не планируют привлекать представителей других европейских государств.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа уже направляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на конгрессмена Майка МакКола и двух американских чиновников, знакомых с планом, передает УНН.

Детали

Отмечается, что советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в ближайшие дни присоединится к Госсекретарю Марко Рубио и Стиву Уиткоффу, представителю президента на Ближнем Востоке, чтобы начать переговоры о прекращении войны.

Специальный представитель Трампа на переговорах между Украиной и россией, отставной генерал Кит Келлог, на встрече не будет присутствовать

- пишет издание.

Собеседники сообщили, что США также не планируют привлекать к переговорам представителей других европейских государств.

Это может раздражать союзников НАТО, которые публично призвали президента Дональда Трампа обеспечить им место за столом переговоров

- говорится в заметке Politico.

Конгрессмен Майк Маккол подтвердил планы Волтца и Уиткоффа присоединиться к Рубио в Саудовской Аравии, чтобы начать переговоры между двумя враждующими сторонами в комментарии изданию на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Двое официальных лиц США, которые говорили на условиях анонимности,  подтвердили планы, но не уточнили других подробностей встреч, в частности, кто из украинских или российских участников будет в них участвовать.

В среду Трамп заявил журналистам, что рассчитывает провести личную встречу с российским лидером владимиром путиным в Саудовской Аравии. 

"В конце концов, мы рассчитываем встретиться", - сказал он. "Мы встретимся в Саудовской Аравии, посмотрим, сможем ли мы что-то сделать", - цитирует Дональда Трампа издание.

Напомним

Советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед аль-Айбан проведет переговоры представителей США и РФ по подготовке встречи Трампа с диктатором.

Китай о войне в Украине: все заинтересованные стороны должны участвовать в мирных переговорах15.02.25, 11:35 • 18866 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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