Китай о войне в Украине: все заинтересованные стороны должны участвовать в мирных переговорах

Китай, говоря о войне рф против Украины, считает, что все заинтересованные стороны должны участвовать в мирных переговорах, о чем заявил в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И, подчеркнув роль Европы в них, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Мы надеемся, что все стороны и заинтересованные стороны, непосредственно вовлеченные, примут участие в мирных переговорах в надлежащее время", - сказал Ван, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Китай воспринимает все усилия, направленные на достижение мира, положительно, включая любой консенсус, достигнутый Соединенными Штатами и россией по поводу мирных переговоров", - цитирует слова Вана министерство иностранных дел Китая.

"Поскольку война ведется на европейской земле, Европе тем более необходимо сыграть свою роль в деле мира, совместно устранить первопричины кризиса, найти сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру безопасности и достичь долгосрочного мира и стабильности в Европе", - указал он.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп в среду поговорил по телефону с российским диктатором владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским и поручил чиновникам начать переговоры, добавив, что возможен саммит с путиным в Саудовской Аравии. На фоне заявлений Трампа европейские союзники предостерегли США от заключения сделки по Украине за их спиной.

Китай давно поддерживает диалог и переговоры как "единственное жизнеспособное решение" "украинского кризиса". В мае прошлого года Китай совместно с Бразилией объявил о шестипунктном мирном плане, который призывал к тому, чтобы любые мирные переговоры включали обе страны.

Зеленский отклонил план как инициативу, служащую интересам москвы.

The Wall Street Journal сообщил на этой неделе, что Китай выдвинул предложение провести саммит между путиным и Трампом, чтобы помочь положить конец войне в Украине.

Китай предлагает провести саммит с участием Трампа и путина, но без Зеленского - WSJ