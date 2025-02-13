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Китай предлагает провести саммит с участием Трампа и путина, но без Зеленского - WSJ

Китай предлагает провести саммит с участием Трампа и путина, но без Зеленского - WSJ

Киев  •  УНН

 • 5553 просмотра

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Китай через посредников предложил организовать саммит между Трампом и путиным для обсуждения войны в Украине. США и Европа скептически отнеслись к предложению из-за тесных связей Пекина с москвой.

Китай предлагает провести американо-российский саммит с участием российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа, однако без участия Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

"На фоне того, как президент Трамп и президент россии владимир путин сигнализируют о готовности начать переговоры о прекращении войны в Украине, Китай настаивает на том, чтобы сыграть определенную роль", - говорится в сообщении.

По словам людей в Пекине и Вашингтоне, знакомых с этим вопросом, китайские официальные лица в последние недели через посредников направили команде Трампа предложение провести саммит между двумя лидерами и способствовать миротворческим усилиям после возможного перемирия.

Однако в США и Европе это предложение восприняли скептически, учитывая глубокую обеспокоенность по поводу все более тесных связей между Пекином и москвой.

"Предложение Китая, в частности, предусматривает проведение американо-российского саммита без участия Президента Украины Владимира Зеленского, говорят в Пекине и Вашингтоне. Перспектива США вести переговоры о будущем Украины и европейской безопасности с россией и Китаем противоречит давнему обещанию Запада привлечь Украину к любым переговорам для решения ее будущего", - информирует WSJ.

Белый дом отказался подтвердить, получил ли он предложение Китая, но все же отклонил его. "Это вообще нежизнеспособно", - сказал представитель Белого дома.

Отвечая на вопрос об этом предложении, представитель посольства Китая в Вашингтоне сказал, что не знал об этом, добавив при этом: "Мы надеемся, что стороны будут работать для деэскалации и будут стремиться к политическому урегулированию".

Дополнение

Трамп заявил о "продуктивном" телефонном разговоре с путиным 12 февраля, где они обсудили войну в Украине и другие темы. Стороны договорились о начале переговоров и визитах в страны друг друга.

Также Трамп заявил о планах встретиться с путиным в Саудовской Аравии.

12 февраля Президент Украины Владимир Зеленский и Трамп также провели телефонный разговор. Президенты обсудили возможности достижения мира, технологические возможности, а также Трамп проинформировал о деталях своего разговора с российским диктатором владимиром путиным.

Руководитель ОП Ермак отметил, что Зеленский и Трамп договорились немедленно начать работу команд по завершению войны.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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