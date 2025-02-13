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Китай пропонує провести саміт за участю Трампа та путіна, але без Зеленського - WSJ

Київ • УНН

 • 41492 перегляди

Китай через посередників запропонував організувати саміт між Трампом і путіним для обговорення війни в Україні. США та Європа скептично поставились до пропозиції через тісні зв'язки Пекіна з москвою.

Китай пропонує провести американсько-російський саміт за участю російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа, проте без участі Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

"На тлі того, як президент Трамп і президент росії володимир путін сигналізують про готовність розпочати переговори про припинення війни в Україні, Китай наполягає на тому, щоб відіграти певну роль", - ідеться в повідомленні.

За словами людей у ​​Пекіні та Вашингтоні, знайомих із цим питанням, китайські офіційні особи останніми тижнями через посередників направили команді Трампа пропозицію провести саміт між двома лідерами та сприяти миротворчим зусиллям після можливого перемир’я.

Однак у США та Європі цю пропозицію сприйняли скептично, враховуючи глибоку стурбованість щодо дедалі тісніших зв’язків між Пекіном і москвою.

"Пропозиція Китаю, зокрема, передбачає проведення американсько-російського саміту без участі Президента України Володимира Зеленського, кажуть у Пекіні та Вашингтоні. Перспектива США вести переговори про майбутнє України та європейської безпеки з росією та Китаєм суперечить давній обіцянці Заходу залучити Україну до будь-яких переговорів для вирішення її майбутнього", - інформує WSJ.

Білий дім відмовився підтвердити, чи отримав він пропозицію Китаю, але все ж відхилив її. "Це взагалі нежиттєздатно", - сказав представник Білого дому.

Відповідаючи на запитання про цю пропозицію, речник посольства Китаю у Вашингтоні сказав, що не знав про це, додавши при цьому: "Ми сподіваємося, що сторони працюватимуть для деескалації та прагнутимуть до політичного врегулювання".

Доповнення

Трамп заявив про "продуктивну" телефонну розмову з путіним 12 лютого, де вони обговорили війну в Україні та інші теми. Сторони домовились про початок переговорів та візити до країн один одного.

Також Трамп заявив про плани зустрітися з путіним у Саудівській Аравії.

12 лютого Президент України Володимир Зеленський та Трамп також провели телефонну розмову. Президенти обговорили можливості досягнення миру, технологічні можливості, а також Трамп поінформував про деталі своєї розмови з російським диктатором володимиром путіним.

Керівник ОП Єрмак зазначив, що Зеленський та Трамп домовилися негайно розпочати роботу команд щодо завершення війни.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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