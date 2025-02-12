Трамп заявив про плани зустрітися з путіним у Саудівській Аравії
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з володимиром путіним у Саудівській Аравії. За словами Трампа, після годинної телефонної розмови він вважає, що путін прагне завершення війни.
Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з російським диктатором володимиром путіним. Ймовірно, вона відбудеться на території Саудівської Аравії. Про це повідомила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у мережі X, пише УНН.
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Відповідна заява Трампа була зроблена у в Овальному Кабінеті.
Зазначається, що американський президент врешті-решт "очікує зустрітися" з путіним, і, ймовірно, зробить це в Саудівській Аравії.
Також Трамп озвучив думку, що Путін начебто "хоче миру". За словами президента США, їхня телефонна розмова тривала годину, розповіли представники ЗМІ.
"Думаю, я міг би з великою впевненістю сказати: він (путін - ред.) хоче, щоб це закінчилося", - сказав він про війну рф з Україною.
Нагадаємо
Трамп заявив про "продуктивну" телефонну розмову з путіним, де вони обговорили війну в Україні та інші теми. Сторони домовились про початок переговорів та візити до країн один одного.
Трамп провів годинну розмову із Зеленським після дзвінка путіну12.02.25, 19:49 • 125496 переглядiв