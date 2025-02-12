Трамп заявил о планах встретиться с путиным в Саудовской Аравии
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с владимиром путиным в Саудовской Аравии. По словам Трампа, после часового телефонного разговора он считает, что путин стремится к завершению войны.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с российским диктатором владимиром путиным. Вероятно, она состоится на территории Саудовской Аравии. Об этом сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в сети X, пишет УНН.
Детали
Соответствующее заявление Трампа было сделано в Овальном Кабинете.
Отмечается, что американский президент в конце концов "ожидает встретиться" с путиным, и, вероятно, сделает это в Саудовской Аравии.
Также Трамп озвучил мнение, что путин якобы "хочет мира". По словам президента США, их телефонный разговор длился час, рассказали представители СМИ.
"Думаю, я мог бы с большой уверенностью сказать: он (путин - ред.) хочет, чтобы это закончилось", - сказал он о войне рф с Украиной.
Напомним
Трамп заявил о "продуктивном" телефонном разговоре с путиным, где они обсудили войну в Украине и другие темы. Стороны договорились о начале переговоров и визитах в страны друг друга.
Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину12.02.25, 19:49 • 79073 просмотра