Зеленський та Трамп домовилися негайно розпочати роботу команд щодо завершення війни - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп домовились негайно розпочати роботи команд щодо закінчення війни. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, передає УНН.

Вона (розмова - ред.) дійсно була достатньо довгою, достатньо предметною. Це вже не перша телефонна розмова президента Зеленського і президента Трампа. Трамп проінформував про свою розмову з путіним. Він говорив про те, що він дуже налаштований зробити все, щоби війна росії проти України закінчилася. Він ставив запитання президенту, говорив про свою позицію. Головне, що я хотів би сказати, це те, що президенти домовилися негайно про початок роботи команд

Він зазначив, що йдеться про участь держсекретаря США Марко Рубіо, радника з питань нацбезпеки США Майкла Волца, віцепрезидента Джей Ді Венса.

З двома з них президент і делегація буде зустрічатися в Мюнхені вже за добу. Дійсно це вже буде така предметна розмова, коли команди вже почнуть напрацьовувати щодо планів щодо майбутньої конструкції закінчення цієї війни. Я думаю, що після Мюнхена вже почнеться процес щоденної роботи