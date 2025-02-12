Зеленський та Трамп домовилися негайно розпочати роботу команд щодо завершення війни - Єрмак
Київ • УНН
Президенти України та США провели телефонну розмову, під час якої домовились про початок роботи спільних команд. Зустріч представників обох країн відбудеться найближчим часом у Мюнхені.
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп домовились негайно розпочати роботи команд щодо закінчення війни. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, передає УНН.
Вона (розмова - ред.) дійсно була достатньо довгою, достатньо предметною. Це вже не перша телефонна розмова президента Зеленського і президента Трампа. Трамп проінформував про свою розмову з путіним. Він говорив про те, що він дуже налаштований зробити все, щоби війна росії проти України закінчилася. Він ставив запитання президенту, говорив про свою позицію. Головне, що я хотів би сказати, це те, що президенти домовилися негайно про початок роботи команд
Він зазначив, що йдеться про участь держсекретаря США Марко Рубіо, радника з питань нацбезпеки США Майкла Волца, віцепрезидента Джей Ді Венса.
З двома з них президент і делегація буде зустрічатися в Мюнхені вже за добу. Дійсно це вже буде така предметна розмова, коли команди вже почнуть напрацьовувати щодо планів щодо майбутньої конструкції закінчення цієї війни. Я думаю, що після Мюнхена вже почнеться процес щоденної роботи
За його словами, Трамп та Зеленський говорили про необхідність особистої зустрічі.
Ми над цим працюємо. Я думаю, що така зустріч відбудеться дуже скоро, але її треба підготувати
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, Зеленський, як і російський диктатор володимир путін, хоче досягти миру. Також вони обговорили різні теми, пов'язані з війною, та майбутню Мюнхенську конференцію.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову з президентом США Дональдом Трампом. Президенти обговорили можливості досягнення миру, технологічні можливості, а також Трамп поінформував про деталі своєї розмови з російським диктатором володимиром путіним.