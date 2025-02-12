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Зеленский и Трамп договорились немедленно начать работу команд по завершению войны - Ермак

Зеленский и Трамп договорились немедленно начать работу команд по завершению войны - Ермак

Киев  •  УНН

 • 6654 просмотра

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Президенты Украины и США провели телефонный разговор, во время которого договорились о начале работы совместных команд. Встреча представителей обеих стран состоится в ближайшее время в Мюнхене.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились немедленно начать работы команд по окончанию войны. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, передает УНН.

Он (разговор - ред.) действительно был достаточно длинным, достаточно предметным. Это уже не первый телефонный разговор президента Зеленского и президента Трампа. Трамп проинформировал о своем разговоре с путиным. Он говорил о том, что он очень настроен сделать все, чтобы война россии против Украины закончилась. Он задавал вопросы президенту, говорил о своей позиции. Главное, что я хотел бы сказать, это то, что президенты договорились немедленно о начале работы команд 

- сказал Ермак.

Он отметил, что речь идет об участии госсекретаря США Марко Рубио, советника по вопросам нацбезопасности США Майкла Волца, вице-президента Джей Ди Венса.

С двумя из них президент и делегация будет встречаться в Мюнхене уже через сутки. Действительно это уже будет такой предметный разговор, когда команды уже начнут нарабатывать планы относительно будущей конструкции окончания этой войны. Я думаю, что после Мюнхена уже начнется процесс ежедневной работы 

- добавил Ермак.

По его словам, Трамп и Зеленский говорили о необходимости личной встречи.

Мы над этим работаем. Я думаю, что такая встреча состоится очень скоро, но ее надо подготовить

 - добавил руководитель ОП.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Зеленский, как и российский диктатор владимир путин, хочет достичь мира. Также они обсудили различные темы, связанные с войной, и предстоящую Мюнхенскую конференцию.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разговор с президентом США Дональдом Трампом. Президенты обсудили возможности достижения мира, технологические возможности, а также Трамп проинформировал о деталях своего разговора с российским диктатором владимиром путиным.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
myunkhenМюнхен
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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