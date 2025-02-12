Зеленский и Трамп договорились немедленно начать работу команд по завершению войны - Ермак
Киев • УНН
Президенты Украины и США провели телефонный разговор, во время которого договорились о начале работы совместных команд. Встреча представителей обеих стран состоится в ближайшее время в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились немедленно начать работы команд по окончанию войны. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, передает УНН.
Он (разговор - ред.) действительно был достаточно длинным, достаточно предметным. Это уже не первый телефонный разговор президента Зеленского и президента Трампа. Трамп проинформировал о своем разговоре с путиным. Он говорил о том, что он очень настроен сделать все, чтобы война россии против Украины закончилась. Он задавал вопросы президенту, говорил о своей позиции. Главное, что я хотел бы сказать, это то, что президенты договорились немедленно о начале работы команд
Он отметил, что речь идет об участии госсекретаря США Марко Рубио, советника по вопросам нацбезопасности США Майкла Волца, вице-президента Джей Ди Венса.
С двумя из них президент и делегация будет встречаться в Мюнхене уже через сутки. Действительно это уже будет такой предметный разговор, когда команды уже начнут нарабатывать планы относительно будущей конструкции окончания этой войны. Я думаю, что после Мюнхена уже начнется процесс ежедневной работы
По его словам, Трамп и Зеленский говорили о необходимости личной встречи.
Мы над этим работаем. Я думаю, что такая встреча состоится очень скоро, но ее надо подготовить
Напомним
Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Зеленский, как и российский диктатор владимир путин, хочет достичь мира. Также они обсудили различные темы, связанные с войной, и предстоящую Мюнхенскую конференцию.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разговор с президентом США Дональдом Трампом. Президенты обсудили возможности достижения мира, технологические возможности, а также Трамп проинформировал о деталях своего разговора с российским диктатором владимиром путиным.