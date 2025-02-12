Зеленский и Трамп договорились немедленно начать работу команд по завершению войны - Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились немедленно начать работы команд по окончанию войны. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, передает УНН.

Он (разговор - ред.) действительно был достаточно длинным, достаточно предметным. Это уже не первый телефонный разговор президента Зеленского и президента Трампа. Трамп проинформировал о своем разговоре с путиным. Он говорил о том, что он очень настроен сделать все, чтобы война россии против Украины закончилась. Он задавал вопросы президенту, говорил о своей позиции. Главное, что я хотел бы сказать, это то, что президенты договорились немедленно о начале работы команд