Як і путін хоче досягти миру: Трамп про розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, Зеленський, як і російський диктатор володимир путін, хоче досягти миру. Також вони обговорили різні теми, пов'язані з війною, та майбутню Мюнхенську конференцію. Про це Трамп написав своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Я щойно розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент путін, хоче досягти миру. Ми обговорили різні теми, пов'язані з війною, але головним чином - зустріч, яка відбудеться в п'ятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними - написав Трамп.

Він наголосив, що "настав час зупинити цю безглузду війну, в якій відбуваються масові, і абсолютно непотрібні смерті і руйнування. Боже, благослови народи росії та України".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що мав розмову з російським диктатором володимиром путіним. Американський лідер заявив, що вони обидва погодилися, що хочуть зупинити війну, домовилися працювати дуже тісно, а також анонсував дзвінок Президенту України Володимиру Зеленському.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що Зеленський та президент США Дональд Трамп провели годинну телефонну розмову. Була "хороша розмова, багато встигли обговорити".

російський диктатор володимир путін заявив президенту США Дональду Трампу про необхідність "усунення першопричин" війни в Україні. Він нібито погодився з Трампом, що довгострокове врегулювання "може бути досягнуте шляхом переговорів".