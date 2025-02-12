Как и путин хочет достичь мира: Трамп о разговоре с Зеленским
Киев • УНН
Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским о войне и Мюнхенской конференции. По словам Трампа, и Зеленский, и путин стремятся достичь мира.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Зеленский, как и российский диктатор Владимир Путин, хочет достичь мира. Также они обсудили различные темы, связанные с войной, и предстоящую Мюнхенскую конференцию. Об этом Трамп написал своей соцсети Truth Social, передает УНН.
Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет достичь мира. Мы обсудили различные темы, связанные с войной, но главным образом - встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными
Он отметил, что "пришло время остановить эту бессмысленную войну, в которой происходят массовые, и совершенно ненужные смерти и разрушения. Боже, благослови народы россии и Украины".
Напомним
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что имел разговор с российским диктатором владимиром путиным. Американский лидер заявил, что они оба согласились, что хотят остановить войну, договорились работать очень тесно, а также анонсировал звонок Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что Зеленский и президент США Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор. Был "хороший разговор, много успели обсудить".
российский диктатор владимир путин заявил президенту США Дональду Трампу о необходимости "устранения первопричин" войны в Украине. Он якобы согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование "может быть достигнуто путем переговоров".