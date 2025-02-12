путін запросив Трампа до москви та говорив про "усунення першопричин" війни
Київ • УНН
путін і Трамп провели телефонну розмову, яка тривала майже 1,5 години. Обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та двосторонні відносини, путін запросив Трампа до москви.
російський диктатор володимир путін заявив Президенту США Дональду Трампу про необхідність "усунення першопричин" війни в Україні. Він нібито погодився з Трампом, що довгострокове врегулювання "може бути досягнуте шляхом переговорів". Про це заявив прессекретар кремля дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.
путін заявив Трампу про необхідність усунення першопричин українського конфлікту. путін погодився з Трампом, що довгострокове врегулювання в Україні може бути досягнуте шляхом переговорів
Трамп, зі свого боку, висловився за якнайшвидше припинення бойових дій в Україні.
За словами пєскова, розмова путіна й Трампа тривала майже півтори години. Під час бесіди кремлівський диктатор запросив експрезидента США до москви.
"путін запросив Трампа в москву", - сказав пєсков.
Також співрозмовники обговорили ситуацію на Близькому Сході та двосторонні відносини між рф і США. Трамп після розмови заявив, що вона була "продуктивною".
Раніше
УНН писав, що Трамп провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним.