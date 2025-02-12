путін запросив Трампа до москви та говорив про "усунення першопричин" війни

російський диктатор володимир путін заявив Президенту США Дональду Трампу про необхідність "усунення першопричин" війни в Україні. Він нібито погодився з Трампом, що довгострокове врегулювання "може бути досягнуте шляхом переговорів". Про це заявив прессекретар кремля дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.

путін заявив Трампу про необхідність усунення першопричин українського конфлікту. путін погодився з Трампом, що довгострокове врегулювання в Україні може бути досягнуте шляхом переговорів