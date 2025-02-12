путин пригласил Трампа в москву и говорил об "устранении первопричин" войны
Киев • УНН
путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился почти 1,5 часа. Обсудили войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения, путин пригласил Трампа в москву.
российский диктатор владимир путин заявил Президенту США Дональду Трампу о необходимости "устранения первопричин" войны в Украине. Он якобы согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование "может быть достигнуто путем переговоров". Об этом заявил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
путин заявил Трампу о необходимости устранения первопричин украинского конфликта. путин согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование в Украине может быть достигнуто путем переговоров
Трамп, со своей стороны, высказался за скорейшее прекращение боевых действий в Украине.
По словам Пескова, разговор путина и Трампа длился почти полтора часа. Во время беседы кремлевский диктатор пригласил экс-президента США в москву.
"путин пригласил Трампа в москву", - сказал Песков.
Также собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения между рф и США. Трамп после разговора заявил, что он был "продуктивным".
Ранее
УНН писал, что Трамп провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным.