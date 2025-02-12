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путин пригласил Трампа в москву и говорил об "устранении первопричин" войны

путин пригласил Трампа в москву и говорил об "устранении первопричин" войны

Киев  •  УНН

 • 11456 просмотра

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путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился почти 1,5 часа. Обсудили войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения, путин пригласил Трампа в москву.

российский диктатор владимир путин заявил Президенту США Дональду Трампу о необходимости "устранения первопричин" войны в Украине. Он якобы согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование "может быть достигнуто путем переговоров".  Об этом заявил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

путин заявил Трампу о необходимости устранения первопричин украинского конфликта. путин согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование в Украине может быть достигнуто путем переговоров 

- сказал Песков.

Трамп, со своей стороны, высказался за скорейшее прекращение боевых действий в Украине.

По словам Пескова, разговор путина и Трампа длился почти полтора часа. Во время беседы кремлевский диктатор пригласил экс-президента США в москву.

"путин пригласил Трампа в москву", - сказал Песков.

Также собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения между рф и США. Трамп после разговора заявил, что он был "продуктивным".

Ранее

УНН писал, что Трамп провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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