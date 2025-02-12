Хороша розмова, багато встигли обговорити: в ОП повідомили деталі розмови Зеленського та Трампа

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели годинну телефонну розмову. Була "хороша розмова, багато встигли обговорити". Про це журналісту УНН повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

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Як повідомив Литвин, Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову, яка тривала близько години. За його словами, була "хороша розмова, багато встигли обговорити".

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Президент США Дональд Трамп підтвердив, що мав розмову з російським диктатором володимиром путіним. Американський лідер заявив, що вони обидва погодилися, що хочуть зупинити війну, домовилися працювати дуже тісно, а також анонсував дзвінок Президенту України Володимиру Зеленському.