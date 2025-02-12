Хороший разговор, многое успели обсудить: в ОП сообщили детали разговора Зеленского и Трампа
Киев • УНН
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор продолжительностью около часа. По словам советника президента, это был "хороший разговор" с обсуждением многих вопросов.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор. Был "хороший разговор, много успели обсудить". Об этом журналисту УНН сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Детали
Как сообщил Литвин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около часа. По его словам, был "хороший разговор, много успели обсудить".
Напомним
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что имел разговор с российским диктатором владимиром путиным. Американский лидер заявил, что они оба согласились, что хотят остановить войну, договорились работать очень тесно, а также анонсировал звонок Президенту Украины Владимиру Зеленскому.