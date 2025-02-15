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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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15 березня, 12:52 • 116435 перегляди

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Китай про війну в Україні: усі зацікавлені сторони повинні брати участь у мирних переговорах

Китай про війну в Україні: усі зацікавлені сторони повинні брати участь у мирних переговорах

Київ • УНН

 • 23085 перегляди

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив про необхідність участі всіх зацікавлених сторін у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні. Китай підтримує будь-які мирні ініціативи та наголошує на особливій ролі Європи у вирішенні конфлікту.

Китай, говорячи про війну рф проти України, вважає, що всі зацікавлені сторони повинні брати участь у мирних переговорах, про що заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, наголосивши на ролі Європи в них, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Ми сподіваємося, що всі сторони та зацікавлені сторони, безпосередньо залучені, візьмуть участь у мирних переговорах у належний час", - сказав Ван, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Китай сприймає всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, позитивно, включаючи будь-який консенсус, досягнутий Сполученими Штатами і росією щодо мирних переговорів", - цитує слова Вана міністерство закордонних справ Китаю.

"Оскільки війна точиться на європейській землі, Європі тим більше необхідно зіграти свою роль у справі миру, спільно усунути першопричини кризи, знайти збалансовану, ефективну та сталу структуру безпеки та досягти довгострокового миру та стабільності в Європі", - вказав він.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп у середу поговорив телефоном із російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським і доручив чиновникам розпочати переговори, додавши, що можливий саміт із путіним у Саудівській Аравії. На тлі заяв Трампа європейські союзники застерегли США від укладання угоди щодо України за їхньою спиною.

Китай давно підтримує діалог та переговори як "єдине життєздатне рішення" "української кризи". У травні минулого року Китай спільно з Бразилією оголосив про шестипунктний мирний план, який закликав до того, щоб будь-які мирні переговори включали обидві держави.

Зеленський відхилив план як ініціативу, яка слугує інтересам Москви.

The Wall Street Journal повідомив цього тижня, що Китай висунув пропозицію провести саміт між путіним і Трампом, щоб допомогти покласти край війні в Україні.

Китай пропонує провести саміт за участю Трампа та путіна, але без Зеленського - WSJ13.02.25, 09:00 • 41492 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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