Китай про війну в Україні: усі зацікавлені сторони повинні брати участь у мирних переговорах

Китай, говорячи про війну рф проти України, вважає, що всі зацікавлені сторони повинні брати участь у мирних переговорах, про що заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, наголосивши на ролі Європи в них, пише УНН з посиланням на Reuters.

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"Ми сподіваємося, що всі сторони та зацікавлені сторони, безпосередньо залучені, візьмуть участь у мирних переговорах у належний час", - сказав Ван, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Китай сприймає всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, позитивно, включаючи будь-який консенсус, досягнутий Сполученими Штатами і росією щодо мирних переговорів", - цитує слова Вана міністерство закордонних справ Китаю.

"Оскільки війна точиться на європейській землі, Європі тим більше необхідно зіграти свою роль у справі миру, спільно усунути першопричини кризи, знайти збалансовану, ефективну та сталу структуру безпеки та досягти довгострокового миру та стабільності в Європі", - вказав він.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп у середу поговорив телефоном із російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським і доручив чиновникам розпочати переговори, додавши, що можливий саміт із путіним у Саудівській Аравії. На тлі заяв Трампа європейські союзники застерегли США від укладання угоди щодо України за їхньою спиною.

Китай давно підтримує діалог та переговори як "єдине життєздатне рішення" "української кризи". У травні минулого року Китай спільно з Бразилією оголосив про шестипунктний мирний план, який закликав до того, щоб будь-які мирні переговори включали обидві держави.

Зеленський відхилив план як ініціативу, яка слугує інтересам Москви.

The Wall Street Journal повідомив цього тижня, що Китай висунув пропозицію провести саміт між путіним і Трампом, щоб допомогти покласти край війні в Україні.

Китай пропонує провести саміт за участю Трампа та путіна, але без Зеленського - WSJ