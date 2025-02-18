США та рф домовились створити команди для початку роботи над припиненням війни в Україні "якнайшвидше" - Держдеп

Офіційні особи США та росії домовилися на переговорах у Саудівській Аравії "призначити команди високого рівня, щоб розпочати роботу над припиненням конфлікту в Україні якнайшвидше таким чином, який є довготривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін", заявила представник Держдепартаменту США Теммі Брюс, підсумовуючи американо-російські переговори в Ер-Ріяді, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Брюс заявила, що Сполучені Штати хочуть зупинити вбивства та використовують свою силу у світі, щоб об'єднати країни.

Вона сказала, що президент Трамп є єдиним лідером у світі, "який може змусити Україну та росію погодитися на це", пише видання.

Під час переговорів, сказала вона, офіційні особи США та росії домовилися: "Створити консультаційний механізм для усунення подразників у наших двосторонніх відносинах з метою вжиття заходів, необхідних для нормалізації роботи наших відповідних дипломатичних місій".

Призначити відповідні команди високого рівня, щоб розпочати роботу над припиненням конфлікту в Україні якнайшвидше таким чином, який є тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін