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США та рф домовились створити команди для початку роботи над припиненням війни в Україні "якнайшвидше" - Держдеп

Київ • УНН

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На переговорах у Саудівській Аравії США та росія погодились створити спеціальні команди для роботи над завершенням конфлікту в Україні. Сторони також домовились про механізм нормалізації дипломатичних відносин.

Офіційні особи США та росії домовилися на переговорах у Саудівській Аравії "призначити команди високого рівня, щоб розпочати роботу над припиненням конфлікту в Україні якнайшвидше таким чином, який є довготривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін", заявила представник Держдепартаменту США Теммі Брюс, підсумовуючи американо-російські переговори в Ер-Ріяді, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Брюс заявила, що Сполучені Штати хочуть зупинити вбивства та використовують свою силу у світі, щоб об'єднати країни.

Вона сказала, що президент Трамп є єдиним лідером у світі, "який може змусити Україну та росію погодитися на це", пише видання.

Під час переговорів, сказала вона, офіційні особи США та росії домовилися: "Створити консультаційний механізм для усунення подразників у наших двосторонніх відносинах з метою вжиття заходів, необхідних для нормалізації роботи наших відповідних дипломатичних місій".

Призначити відповідні команди високого рівня, щоб розпочати роботу над припиненням конфлікту в Україні якнайшвидше таким чином, який є тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін

- сказала Брюс про домовленості.

"Закласти основу для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, та історичних економічних та інвестиційних можливостей, які з'являться в результаті успішного завершення конфлікту в Україні", - вказала речниця Держдепу.

"Залишатися залученим, щоб гарантувати, що процес просуватиметься вперед своєчасно та продуктивно", - зазначила Брюс.

Після телефонної розмови Трампа з президентом росії володимиром путіним минулого тижня Брюс сказала: "Однієї телефонної розмови з однією зустріччю, що послідувала, недостатньо для встановлення тривалого миру. Ми маємо діяти, і сьогодні ми зробили важливий крок уперед".

Переговори США та рф в Ер-Ріяді завершилися після 4,5 години засідання: що відомо18.02.25, 14:22 • 104425 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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