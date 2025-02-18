США та рф домовились створити команди для початку роботи над припиненням війни в Україні "якнайшвидше" - Держдеп
Київ • УНН
На переговорах у Саудівській Аравії США та росія погодились створити спеціальні команди для роботи над завершенням конфлікту в Україні. Сторони також домовились про механізм нормалізації дипломатичних відносин.
Офіційні особи США та росії домовилися на переговорах у Саудівській Аравії "призначити команди високого рівня, щоб розпочати роботу над припиненням конфлікту в Україні якнайшвидше таким чином, який є довготривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін", заявила представник Держдепартаменту США Теммі Брюс, підсумовуючи американо-російські переговори в Ер-Ріяді, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Брюс заявила, що Сполучені Штати хочуть зупинити вбивства та використовують свою силу у світі, щоб об'єднати країни.
Вона сказала, що президент Трамп є єдиним лідером у світі, "який може змусити Україну та росію погодитися на це", пише видання.
Під час переговорів, сказала вона, офіційні особи США та росії домовилися: "Створити консультаційний механізм для усунення подразників у наших двосторонніх відносинах з метою вжиття заходів, необхідних для нормалізації роботи наших відповідних дипломатичних місій".
Призначити відповідні команди високого рівня, щоб розпочати роботу над припиненням конфлікту в Україні якнайшвидше таким чином, який є тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін
"Закласти основу для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, та історичних економічних та інвестиційних можливостей, які з'являться в результаті успішного завершення конфлікту в Україні", - вказала речниця Держдепу.
"Залишатися залученим, щоб гарантувати, що процес просуватиметься вперед своєчасно та продуктивно", - зазначила Брюс.
Після телефонної розмови Трампа з президентом росії володимиром путіним минулого тижня Брюс сказала: "Однієї телефонної розмови з однією зустріччю, що послідувала, недостатньо для встановлення тривалого миру. Ми маємо діяти, і сьогодні ми зробили важливий крок уперед".
Переговори США та рф в Ер-Ріяді завершилися після 4,5 години засідання: що відомо18.02.25, 14:22 • 104425 переглядiв