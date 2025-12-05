Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго

$42.180.02
Ексклюзив
07:29 • 4328 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 18531 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 29906 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 26829 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 45303 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 30644 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 47494 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 23806 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22959 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 23100 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
Популярнi новини
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 12552 перегляди
Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters5 грудня, 01:33 • 9988 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів5 грудня, 02:35 • 13624 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 18034 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 13938 перегляди
Публікації
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 8664 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 36925 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 54069 перегляди
УНН Lite
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 3890 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 17395 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 31238 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 31964 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 76505 перегляди
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Вранці шість областей України перевели на аварійні відключення електроенергії. Це сталося через нічну атаку ворога на енергооб'єкти, що спричинило пошкодження обладнання та локальні знеструмлення.

Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго

Шість областей в Україні перевели вранці на аварійні відключення електроенергії, повідомили у п'ятницю в НЕК "Укренерго", пише УНН

У Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській (частково) областях – наразі вимушено застосовуються аварійні відключення

- повідомили в Укренерго.

Деталі

Як вказано, оприлюднені раніше графіки знеструмлень у цих регіонах тимчасово не діють. Аварійні відключення, як зазначається, будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В Укренерго повідомили, що "вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах, внаслідок цього - є пошкоджене обладнання та локальні знеструмлення".

Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак - в усіх регіонах України сьогодні, як зазначається, погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг. 

Знеструмлення через атаки рф охопило чотири області, графіки досі цілодобово - Міненерго05.12.25, 09:55 • 2016 переглядiв

Юлія Шрамко

