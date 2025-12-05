Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго
Київ • УНН
Вранці шість областей України перевели на аварійні відключення електроенергії. Це сталося через нічну атаку ворога на енергооб'єкти, що спричинило пошкодження обладнання та локальні знеструмлення.
Шість областей в Україні перевели вранці на аварійні відключення електроенергії, повідомили у п'ятницю в НЕК "Укренерго", пише УНН.
У Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській (частково) областях – наразі вимушено застосовуються аварійні відключення
Деталі
Як вказано, оприлюднені раніше графіки знеструмлень у цих регіонах тимчасово не діють. Аварійні відключення, як зазначається, будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
В Укренерго повідомили, що "вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах, внаслідок цього - є пошкоджене обладнання та локальні знеструмлення".
Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак - в усіх регіонах України сьогодні, як зазначається, погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.
