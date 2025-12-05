Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго

Шість областей в Україні перевели вранці на аварійні відключення електроенергії, повідомили у п'ятницю в НЕК "Укренерго", пише УНН.

У Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській (частково) областях – наразі вимушено застосовуються аварійні відключення - повідомили в Укренерго.

Деталі

Як вказано, оприлюднені раніше графіки знеструмлень у цих регіонах тимчасово не діють. Аварійні відключення, як зазначається, будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В Укренерго повідомили, що "вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах, внаслідок цього - є пошкоджене обладнання та локальні знеструмлення".

Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак - в усіх регіонах України сьогодні, як зазначається, погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.

