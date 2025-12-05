Знеструмлення через атаки рф охопило чотири області, графіки досі цілодобово - Міненерго

$42.180.02
Ексклюзив
07:29 • 1422 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 15478 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 27233 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 24309 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 41380 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 29690 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 44930 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 23601 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22766 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22931 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
Популярнi новини
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 10466 перегляди
Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters5 грудня, 01:33 • 5578 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів02:35 • 11202 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 15687 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 11731 перегляди
Публікації
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 4470 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 34863 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 51691 перегляди
УНН Lite
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 1386 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 16160 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 30002 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 30853 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 75456 перегляди
Знеструмлення через атаки рф охопило чотири області, графіки досі цілодобово - Міненерго

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. У всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та обмеження потужності.

Знеструмлення через атаки рф охопило чотири області, графіки досі цілодобово - Міненерго

Атаки рф на енергетику спровокували на ранок знеструмлення у чотирьох областях, графіки відключення електроенергії як і раніше до кінця доби у всіх регіонах, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях

- повідомили у Міненерго.

Деталі

На пошкоджених енергооб’єктах, як вказано, тривають відновлювальні роботи, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу

- зазначили у Міненерго.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - вказали у міністерстві.

"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень04.12.25, 15:45 • 13314 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Вінницька область
Одеська область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Україна