Знеструмлення через атаки рф охопило чотири області, графіки досі цілодобово - Міненерго

Атаки рф на енергетику спровокували на ранок знеструмлення у чотирьох областях, графіки відключення електроенергії як і раніше до кінця доби у всіх регіонах, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях - повідомили у Міненерго.

Деталі

На пошкоджених енергооб’єктах, як вказано, тривають відновлювальні роботи, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу - зазначили у Міненерго.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - вказали у міністерстві.

