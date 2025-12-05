Обесточивания из-за атак рф охватили четыре области, графики до сих пор круглосуточно - Минэнерго

Атаки рф на энергетику спровоцировали на утро обесточивание в четырех областях, графики отключения электроэнергии по-прежнему до конца суток во всех регионах, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях - сообщили в Минэнерго.

Детали

На поврежденных энергообъектах, как указано, продолжаются восстановительные работы, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса - отметили в Минэнерго.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - указали в министерстве.

