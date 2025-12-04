"После Николая": в Укрэнерго дали прогноз по сокращению отключений
Киев • УНН
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил о признаках сокращения сроков отключения света. Ремонтные бригады работают круглосуточно, и после Николая ожидается улучшение ситуации.
В Укрэнерго видят признаки того, что можно будет сокращать время отключений электроэнергии, называя сроки "после Николая", о чем заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.
Конечно, признаки есть, потому что работают ремонтники. Как минимум я могу говорить о нашей компании. Хочу поблагодарить наши аварийные бригады, которые работают круглосуточно, и уже в ближайшее время, если до Николая, конечно, к сожалению, не удастся сделать такой подарок, но после Николая мы сделаем все возможное, чтобы включить элементы, которые были отключены
По его словам, "коллеги, работающие с генерацией, также выполняют свои работы, и после включения генерирующего оборудования ситуация также будет улучшаться".
