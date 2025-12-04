$42.200.13
12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
"После Николая": в Укрэнерго дали прогноз по сокращению отключений

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил о признаках сокращения сроков отключения света. Ремонтные бригады работают круглосуточно, и после Николая ожидается улучшение ситуации.

"После Николая": в Укрэнерго дали прогноз по сокращению отключений

В Укрэнерго видят признаки того, что можно будет сокращать время отключений электроэнергии, называя сроки "после Николая", о чем заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.

Конечно, признаки есть, потому что работают ремонтники. Как минимум я могу говорить о нашей компании. Хочу поблагодарить наши аварийные бригады, которые работают круглосуточно, и уже в ближайшее время, если до Николая, конечно, к сожалению, не удастся сделать такой подарок, но после Николая мы сделаем все возможное, чтобы включить элементы, которые были отключены

- отметил Зайченко на вопрос, есть ли признаки, что можно будет сокращать срок отключения.

По его словам, "коллеги, работающие с генерацией, также выполняют свои работы, и после включения генерирующего оборудования ситуация также будет улучшаться".

Более 110 тысяч потребителей остались без света в трех областях из-за атак рф, графики до конца суток04.12.25, 10:00 • 3778 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго