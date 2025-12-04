$42.200.13
12:31
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив про ознаки скорочення термінів відключення світла. Ремонтні бригади працюють цілодобово, і після Миколая очікується покращення ситуації.

"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень

В Укренерго бачать ознаки, що можна буде скорочувати по часу відключень електроенергії, називаючи терміни "після Миколая", про що заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.

Звичайно, ознаки є, тому що працюють ремонтники. Як мінімум я можу говорити про нашу компанію. Хочу подякувати нашим бригадам аварійним, які працюють цілодобово, і вже найближчим часом, якщо до Миколая, звісно, на жаль, не вдасться зробити такий подарунок, але після Миколая ми зробимо все можливе, щоби включити елементи, які були відключені

- зазначив Зайченко на запитання, чи є ознаки, що можна буде скорочувати по терміну відключення. 

З його слів, "колеги, які працюють з генерацією, також виконують свої роботи, і після включення генеруючого обладнання ситуація також буде покращуватися".

Понад 110 тисяч споживачів залишилися без світла у трьох областях через атаки рф, графіки до кінця доби04.12.25, 10:00 • 3762 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго