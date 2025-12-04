"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень

В Укренерго бачать ознаки, що можна буде скорочувати по часу відключень електроенергії, називаючи терміни "після Миколая", про що заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.

Звичайно, ознаки є, тому що працюють ремонтники. Як мінімум я можу говорити про нашу компанію. Хочу подякувати нашим бригадам аварійним, які працюють цілодобово, і вже найближчим часом, якщо до Миколая, звісно, на жаль, не вдасться зробити такий подарунок, але після Миколая ми зробимо все можливе, щоби включити елементи, які були відключені - зазначив Зайченко на запитання, чи є ознаки, що можна буде скорочувати по терміну відключення.

З його слів, "колеги, які працюють з генерацією, також виконують свої роботи, і після включення генеруючого обладнання ситуація також буде покращуватися".

