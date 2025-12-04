Понад 110 тисяч споживачів залишилися без світла у трьох областях через атаки рф, графіки до кінця доби

Понад 110 тисяч споживачів у трьох областях на ранок залишилися без світла через атаки рф на енергетику в Україні, графіки відключень електроенергії цілодобово у всіх регіонах, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.

Внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру станом на ранок знеструмлено понад 60 тисяч споживачів на Донеччині, понад 51 тисяча - в Одеській області, а також 1,6 тисячі споживачів на Дніпропетровщині - повідомили у Міненерго.

Деталі

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

"Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - ідеться у повідомленні.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - закликали у Міненерго.

На Одещині рф атакувала об’єкт ДТЕК: 50 тисяч родин без світла