3 грудня
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Індія
Польща
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Понад 110 тисяч споживачів залишилися без світла у трьох областях через атаки рф, графіки до кінця доби

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Понад 110 тисяч споживачів у Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях залишаються без світла через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. У всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії цілодобово.

Понад 110 тисяч споживачів залишилися без світла у трьох областях через атаки рф, графіки до кінця доби

Понад 110 тисяч споживачів у трьох областях на ранок залишилися без світла через атаки рф на енергетику в Україні, графіки відключень електроенергії цілодобово у всіх регіонах, повідомили у Міненерго у четвер, пише УНН.

Внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру станом на ранок знеструмлено понад 60 тисяч споживачів на Донеччині, понад 51 тисяча - в Одеській області, а також 1,6 тисячі споживачів на Дніпропетровщині

- повідомили у Міненерго.

Деталі

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

"Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - ідеться у повідомленні.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - закликали у Міненерго.

На Одещині рф атакувала об’єкт ДТЕК: 50 тисяч родин без світла04.12.25, 09:39 • 982 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Донецька область
Одеська область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Україна