3 грудня, 23:09 • 12690 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 21106 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 25158 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 35828 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 41158 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 24412 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 27928 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 25692 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25608 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30812 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

На Одещині рф атакувала об’єкт ДТЕК: 50 тисяч родин без світла

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу Одеси безпілотниками рф пошкоджено енергетичний об'єкт ДТЕК. Понад 50 тисяч домівок залишились без світла, енергетики працюють над відновленням.

На Одещині рф атакувала об’єкт ДТЕК: 50 тисяч родин без світла

Цієї ночі, внаслідок обстрілу Одеси безпілотниками рф, було пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК. Понад 50 тисяч домівок залишились без світла. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Енергетики працюють у посиленому режимі для того, аби якнайшвидше повернути електрику людям.

Наразі, 9 500 родин вже мають світло, завдяки резервним схемам, однак 51 800 домівок досі тимчасово знеструмлено.

Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу

 - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Внаслідок атаки безпілотниками на Одесу в ніч на 4 грудня постраждали п'ятеро людей. Виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю та багатоповерхівки.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніУНН-Одеса
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
ДТЕК
Одеса