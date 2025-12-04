На Одещині рф атакувала об’єкт ДТЕК: 50 тисяч родин без світла
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Одеси безпілотниками рф пошкоджено енергетичний об'єкт ДТЕК. Понад 50 тисяч домівок залишились без світла, енергетики працюють над відновленням.
Цієї ночі, внаслідок обстрілу Одеси безпілотниками рф, було пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК. Понад 50 тисяч домівок залишились без світла. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
Енергетики працюють у посиленому режимі для того, аби якнайшвидше повернути електрику людям.
Наразі, 9 500 родин вже мають світло, завдяки резервним схемам, однак 51 800 домівок досі тимчасово знеструмлено.
Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу
Нагадаємо
Внаслідок атаки безпілотниками на Одесу в ніч на 4 грудня постраждали п'ятеро людей. Виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю та багатоповерхівки.