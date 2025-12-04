На Одещині рф атакувала об’єкт ДТЕК: 50 тисяч родин без світла

Цієї ночі, внаслідок обстрілу Одеси безпілотниками рф, було пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК. Понад 50 тисяч домівок залишились без світла. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Енергетики працюють у посиленому режимі для того, аби якнайшвидше повернути електрику людям.

Наразі, 9 500 родин вже мають світло, завдяки резервним схемам, однак 51 800 домівок досі тимчасово знеструмлено.

Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Внаслідок атаки безпілотниками на Одесу в ніч на 4 грудня постраждали п'ятеро людей. Виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю та багатоповерхівки.